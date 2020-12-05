Видео и фото: Как будет выглядеть яхтенная марина в Балаклаве

Пассажирский причал. Фото: сайт правительства Севастополя

Балаклавская бухта, как и сам Севастополь, пользуются особой любовью у туристов – отечественных и зарубежных. Красивые места, богатое историческое наследие, магнитом притягивает к себе отдыхающих со всего земного шара.

В ближайшее время магнетизм обещает вырасти в разы: в городе-герое стартовали общественные слушания по строительству яхтенной марины. Если документ будет одобрен и претворен в жизнь, то в Балаклаве появится яхтенная марина на 600 судов.

Преобразится и суша. Промышленные железнодорожные линии, например, переделают под пассажирские перевозки. Появится восхитительная канатная дорога. Набережная станет Арбатом – райским местом для пешеходов, здесь найдут место и для велодорожки. Строители возведут и пассажирский причал. Не обидят и автолюбителей - объездные автодороги подвергнут основательной реконструкции.

Преобразования коснутся солидного куска земли почти в 12 гектаров.

Как будет выглядеть Балаклава, если амбициозный проект будет одобрен, можно увидеть на видео и фото. Официальные документы же размещены здесь и здесь.

Вид обновленной бухты с высоты птичьего полета. Фото: сайт правительства Севастополя

Пляж. Фото: сайт правительства Севастополя

Набережную озеленят. Фото: сайт правительства Севастополя

Ночью здания будут подсвечивать. Фото: сайт правительства Севастополя

Балаклаву в новом обличии трудно узнать. Фото: сайт правительства Севастополя

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