Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 декабря: 263 новых случая за сутки

Врачи делают все возможное, чтобы спасти заболевших. Фото: архив "КП"

Пресс-служба Минздрава Республики Крым сообщила, что регионе амбулаторное лечение от Covid-19 проходят 2 тысячи 123 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2 тысячи 986, находятся в обсерваторах - 87.

На сегодняшний день специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю зафиксировали 16838 тестов положительных на Covid-19. За все время пандемии из больниц выписали 12708 пациентов, которых врачи смогли вылечить от ковида.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Статистика Минздрава РК.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обнародовал статистику за минувшие сутки.

Всего выявлено 263 новых случая коронавирусной инфекции, причем у 9 человек хворь проходила без симптомов. 210 заболевших самостоятельно обратились за помощью к врачам, 53 обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки анализы на ковид сдали 4792 мужчин и женщин.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Данные уточняются.

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