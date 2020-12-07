Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 декабря: 271 новый случай за сутки

С начала пандемии коронавирусом заразилось человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным ежедневного мониторинга по ситуации с коронавирусом на территории полуострова амбулаторное лечение проходят 2181 человек, стационарное - 3052, изолировано в обсерваторы – 87.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма, с начала пандемии коронавирусом заразилось человек. Выписано с выздоровлением - 12852.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки на территории Крыма подтвердили 271 случай коронавирусной инфекции, 16 из них переносят болезнь бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 40 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в Севастополе зарегистрировали 73 новых случая заболевания.

- 10 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от восьми до 80 лет. 27 человек выписаны после выздоровления, - отметили на сайте Правительства Севастополя.

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