Мамины глаза»: «Комсомолка» запускает второй этап конкурса рисунков дошколят Крыма

Голосование продлится до 15 декабря.

Закончился первый этап конкурса детских рисунков «Мамины глаза», организованного КП-Крым совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

Конкурс вызвал настоящий ажиотаж: «Комсомольская правда» приняла больше 200 рисунков дошколят со всего Крыма! Мы благодарим всех за столь активный отклик на наш проект в честь Дня матери.

Второй этап — голосование

На втором этапе лучших воспитателей уже выберут наши читатели!

До 15 декабря здесь, на сайте КП-Крым, каждый желающий сможет проголосовать за понравившийся рисунок малыша. Тремя призерами конкурса станут те участники, которые наберут максимальное количество голосов.

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ

Подведение итогов и дату награждения победителей «Комсомольская правда» объявит дополнительно!

Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров.

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»

ВАЖНО! Уважаемые участники, редакция «Комсомольской правды-Крым» отклонила часть заявок на конкурс рисунков «Мамины глаза» из-за несоответствия условиям.

Напомним, согласно правилам, в фотоконкурсе могли принять участия ТОЛЬКО воспитанники детских садов. При этом от одного дошкольного учреждения принималось МАКСИМУМ ТРИ работы. Спасибо за понимание.

ПАРТНЕРЫ ФОТОКОНКУРСА «МАМИНЫ ГЛАЗА»

ТМ «КРЫМСКИЙ ДЕСЕРТ»

"Крымский десерт"

ТМ «Крымский десерт» уже 10 лет успешно производит натуральные экодесерты на основе фруктов и овощей Крыма. Благодаря добавлению целебных крымских трав, пряностей и эфирных масел каждый десерт обладает полезными свойствами и ярким вкусом.

Компания изготавливает:

- натуральные экодесерты

- фитосборы премиум-класса

Все десерты ТМ «Крымский десерт» - на 100% натуральные! В продуктах нет искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов и трансжиров. Кроме того, компания производит несколько линеек продукции БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА.

Продукция компании «Крымский десерт» эксклюзивная, ведь она изготавливается лишь на крымской земле небольшими партиями. Кроме того, технология создания десертов основана на многовековом опыте и старинной рецептуре, которые столетиями использовали восточные целители.

Таким образом, продукцию ТМ «Крымский десерт» смело можно назвать гастрономической достопримечательностью Крыма.

ТМ «Крымский десерт» - это вкусно, натурально и полезно!

КОНТАКТЫ

Сайт: http://ekodesert.com

E-mail: supersezon@mail.ru, ekodesert@mail.ru

Телефоны: +7-978-75-155-60, +7-978-267-36-08, +7-978-711-76-45, +7-978-708-57-38.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЛЯ КАНЦТОВАРОВ И ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»

Сеть магазинов «Радуга» в Крыму предлагает широкий ассортимент канцелярских товаров, а также товаров для художников и творчества.

В магазинах «Радуга» есть все необходимые канцтовары для школьников и учителей – от письменных принадлежностей и рюкзаков до глобусов и карт. Здесь же по выгодным ценам можно заказать полный комплект канцелярских принадлежностей для офисов.

«Радуга» специализируется и на товарах для творчества как детей и взрослых. У нас Вы найдете товары для занятия изобразительным искусством, флористикой, рукоделием, скрапбукингом, оригами, лепкой, декупажем, росписью по ткани и многим другим.

За 21 год работы в Крыму мы организовали эффективную логистику, поэтому наши клиенты всегда получают заказ в срок. Кроме того, гибкая система оплаты позволяет клиентам рационально использовать свои средства.

КОНТАКТЫ

Сайт: http://midikos.com/

Группа ВК: https://vk.com/midikos

Инстаграм: https://www.instagram.com/crimea_raduga

Телефон: +7(978) 827-37-13

Адреса магазинов «Радуга» в Симферополе:

- Ул. Глинки 57, корпус 1, склад 1.

- Ул. Дм. Ульянова 22, ТЦ "Орбита".

- Куйбышевский рынок, ул. Киевская 64/б. Франко 41.

- Ул. Лермонтова 11а.

- Москольцо, ул. Гагарина 26

- Москольцо, ул. Киевская 153-Б(2 этаж).

- пр-кт Кирова 9/ул. Самокиша 12, Магазин "Красотка".

Адреса магазинов «Радуга» в Севастополе:

- Пр-кт. Октябрьской Революции 42Б

- Ул. Героев Сталинграда 46а, ТЦ "Омега".

- Ул. Очаковцев 36(напротив ТЦ "Очаковский").

Бахчисарай

ул. Симферопольская 1 ТЦ «БУМ»