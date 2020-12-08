Несовершеннолетняя крымчанка украла миллион рублей у родителей и сбежала в Магадан вместе с возлюбленным

Вечером 4 декабря молодые люди быстро собрали вещи и улетели на первом же самолете Фото: Архив "КП"

Книжная романтика добралась и до крымского поселка Ленино, что под Феодосией. Молодая пара - семнадцатилетняя Маша* и восемнадцатилетний Олег* - вместе еще со школы. С самого детства они ходили в один класс, сидели за одной партой и не смогли расстаться даже спустя несколько лет учебы в колледже. Поэтому, когда парню нужно было срочно поехать в Магадан к своей сестре, Маша бросилась вслед за возлюбленным. Но, сперва девушка обокрала собственных родителей.

Решение вместе отправиться в Магадан влюбленная пара приняла мгновенно. Вечером 4 декабря они быстро собрали вещи, вскрыли родительский сейф у Маши дома, купили билеты и улетели на север ближайшим рейсом. Об их внезапном путешествии не знали даже друзья, а родители забили тревогу спустя сутки.

- Маша перестала выходить на связь, у нее был отключен телефон. Их друзья тоже ничего не знали, поэтому пришлось срочно обратиться в полицию. Мы очень переживали, ведь такого раньше никогда не было, - слезно рассказывает «Комсомолке» мать девочки.

Как удалось выяснить КП-Крым, из родительского дома девочка «позаимствовала» миллион рублей, но потратить все деньги за несколько дней в Магадане не успела.

Сообщение о пропаже быстро дошло до магаданских оперативников. Ромео и Джульетту нашли через два часа после обращения родителей и немедленно доставили домой.

Теперь судьба отношений Маши и Олега остается под большим вопросом. Родители, мягко говоря, сильно обеспокоены таким импульсивным поступком парочки, но и запретить встречаться подросткам они тоже не могут.

- У них любовь, тут даже злиться бесполезно, - разводят руками родители.

*Имена изменены

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