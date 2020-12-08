Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 декабря: за сутки COVID-19 заболело 274 человека

В Крыму за весь период пандемии COVID-19 заболело больше 17 тысяч человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму лечение, по данным Министерства здравоохранения РК, продолжают 5 тысяч 245 человек. Из них на амбулаторном лечении находятся 2 тысячи 294 пациента, в региональных стационарах пребывает 2 тысячи 864 человека. А число изолированных в обсерватор составило 87 человек.

За все время с начала пандемии в Крыму заболело 17 тысяч 383 человека. Успешно побороло болезнь за тот же период 13 тысяч 185 человек. Скончалось же от новой коронавирусной инфекции 339 пациентов.

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В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 274 человек. В 30 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных к врачу за медпомощью самостоятельно обратилось 195 человек. Еще 79 нашли среди тех, кто общался с ранее заболевшими.

За сутки в региональных лабораториях провели 947 тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Данные взяты с официльного сайта Минздрава РК.

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