Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 декабря: 278 новых случаев за сутки

Новых заболевших становится все больше. Фото: Архив "КП".

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение проходят 2230 человек, стационарное - 2968, изолировано в обсерваторы – 87.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 17661 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 13500.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 278 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

- За 8 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 215 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - проинформировал глава региона.

Данные Минздрава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. 33 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от девяти месяцев до 80 лет. 105 человек выписаны после выздоровления, сообщили в администрации города.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в городе составило 4987, из них выздоровели 4582 человека.

За сутки скончались пять пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе достигло 153.

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