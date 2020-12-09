Какие важные изменения частный дом престарелых «Долголетие» в Симферополе внес в работу своего учреждения из-за COVID-19

Коллектив дома престарелых "Долголетие" принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить постояльцев от угрозы коронавируса.

Пандемия и коронавирус изменили жизненный уклад многих людей, а для большинства этот год стал самым тяжелым испытанием. Но больше всего пострадали в период пандемии именно пожилые люди. Поэтому мы решили взять интервью у Александра Валерьевича Беспалова - руководителя, который не первый год координирует частный дом престарелых в Крыму. И сегодня мы узнаем, как изменилась жизнь пожилых людей в это трудное время.

Александр Валерьевич, если брать Ваш дом престарелых в Симферополе «Долголетие», появились ли новые правила в период пандемии? Если да, то какие?

- В первую очередь мы внесли изменения в режим работы для персонала – например, вахтовый режим, который минимизирует контакт персонала с внешней средой. Для будущих новичков пансионата мы установили дополнительные меры диагностики касаемо COVID19 и других заболеваний подобного характера - лабораторные исследования и так далее. Для существующих постояльцев с первых дней ввели дополнительные меры профилактики, санитарной обработки и измерения жизненно важных показателей организма: давление, температура, сатурация крови. Кроме того, мы удвоили осмотры со стороны врачей-терапевтов.

А как морально и психологически отреагировал на нововведения именно персонал учреждения?

- Естественно, новый режим работы сразу внес определенный диссонанс, так как пришлось полностью пересмотреть режим работы не просто учреждения, но и каждого сотрудника. Мы вынуждены были организовать индивидуальные графики доставки персонала, привлечь к этому мероприятию дополнительные транспортные средства, все это привело в том числе и к потерям среди персонала, так как не все готовы были пересмотреть свой режим жизни в пользу работы учреждения.

В доме престарелых много внимания уделяют творческому досугу подопечных.

Как быстро Вы поняли, что нужно усилить меры безопасности и корректировать правила под новую реальность?

- Мы следили за новостями по Крыму и видели, как смертность пожилого населения увеличивается с каждым днем. Также сразу был отмечен всплеск на других частных пансионатах как в Симферополе, так и Евпатории, которые изначально пренебрегали всеми возможными мерами безопасности. Из-за такой нагрузки и пандемии ситуация значительно ухудшилась, начались дополнительные проверки со стороны Роспотребнадзора. Именно в этот период времени пришло четкое понимание, что все это не политика и не игры, а реально сложная эпидемиологическая ситуация, в которой мы не имеем право на ошибку.

А можно поподробнее перечислить меры, которые Вы приняли в пансионате для пожилых людей? Возможно, это будет полезно для ваших коллег на материке, которые будут читать это интервью.

- С удовольствием внесу дополнительные пояснения. Мы подготовили и провели дополнительные инструктажи для наших сотрудников, как я говорил ранее, внесли изменения в работу персонала по неделям, а не по суткам - то есть минимизировали контакт нашего персонала с внешней средой до минимума. Перед выходом на вахту весь персонал – то есть новая смена - проходит дополнительный врачебный осмотр. Важно добавить, что мы сразу же приобрели с запасом все необходимые средства индивидуальной защиты: изолирующие костюмы, маски, перчатки и бахилы. Конечно, мы также обучили весь персонал правильно их применять. Разработали новые инструкции для уборок, которые с момента пандемии проводится только с использованием специальных дезинфекторов, а также кварцевание по несколько раз в день.

Мы внесли коррективы в режим посещения родственников. До пандемии родственники посещали постояльцев пансионата практически ежедневно. Сейчас мы это исключили. Наша команда решила, что ради безопасности пожилых людей с новыми правилами спорить и рисковать не стоит, так как по сути родственники могут стать очагом той самой инфекции.

Сотрудники профессионально оказывают услуги парикмахера.

То есть со стороны родственников не было непонимания? Все охотно приняли новый порядок?

- Нет, конечно, мы напоролись на волну возмущений. Рассудите сами, когда ты навещаешь родного человека каждый день, а потом эта возможность исключается ради безопасности, это довольно трудно принять. Поэтому сначала мы поговорили с родственниками, и наши специалисты объяснили, что это не наша прихоть, а крайняя необходимость. И уже все вместе приняли решение, что обеспечить здоровье и безопасность – это самое главное. Через время практически все отнеслись с пониманием к такой мере предосторожности. Уже после первой волны пандемии родственники благодарили нас за то, как была организована работа в нашем пансионате. А также были безмерно благодарны за то, что мы ввели дополнительный режим видеосвязи для наших подопечных, а также круглосуточную линию связи, где родственники смогли без проблем получать любую информацию, оперативно видеть и слышать своего близкого человека.

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Можно ли сказать, что сейчас Ваши подопечные изолированы и не смогут заболеть?

- Да, насколько это возможно, они изолированы от возможности заболеть и заразиться. Но риски все равно присутствуют, так как у постояльцев помимо всего прочего есть много заболеваний, которое требуют дополнительного внимания и привлечения врачей, а иногда и выезда за переделы пансионата, а это уже, как вы сами понимаете, рискованно. Мы стараемся исключить такие случае, но это не всегда возможно. Например, бабушку могут забрать по «скорой» с сердцем, привести в норму за несколько дней, вернуть в пансионат, но при этом она может по пути простудиться.

То есть можно смело утверждать, что уход за пожилыми людьми улучшился в несколько раз?

- Конечно, а как после таких мер и нововведений уход за пожилыми людьми мог ухудшиться? Рассудите сами: персонал переведен на вахтовый режим работы, усилены меры предосторожности, изменен график измерения жизненно важных показателей, усилен режим внимания к постояльцам, усилен режим питания, усилен режим обработки всех помещений с привлечением дополнительных средства гигиены. Ну естественно, что все это только с положительной стороны сказалось на услугах пансионата - и уход за пожилыми людьми по качеству вырос во много раз.

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Что Вы можете сказать про смертность в пансионате за период пандемии?

- Смертность в пансионате - это, к сожалению, плановые мероприятия, от них не скрыться. Пожилые люди — это не молодежь, в пансионаты попадают, к сожалению, уже как правило в тяжелом состоянии по разным причинам, поэтому смерти для нас - это не что-то новое. Что касается смертности в период изоляции пансионата, к счастью, мы не получили ни одного заключения, где было бы указано, что постоялец умер от вируса COVID-19.

Планируете ли Вы открывать новый пансионат для пожилых людей в ближайшее время в Крыму или Симферополе?

- Наша команда решила не открывать новый пансионат для пожилых людей, а оптимизировать и улучшить работу текущего отделения. Мы планируем перевести его в новое помещение, где сможем выделить для наших постояльцев более просторные номера, в разы увеличить территорию для прогулок, а также переместиться ближе к морю. Мы считаем, что лучше иметь одно добротное и качественное отделения, чем сеть домиков по всему Крыму, за которые придется краснеть перед постояльцами и родными.

После интервью Александр Валерьевич попросил обратиться к родственникам пожилых людей:

- Если в Вашей семье есть человек преклонного возраста, нуждающийся в дополнительном уходе, то, возможно, в такое непростое время Вам могут понадобиться услуги нашего пансионата. Мы готовы оперативно включиться в организацию помощи и осуществлению ухода за Вами или близким Вам человеком, соблюдая при этом все нормы и правила, которые сегодня продиктованы эпидемической ситуацией. До встречи.

Дом престарелых "Долголетие"

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Сайт пансионата: https://oldness.ru

Контактный номер: +7(978)5131747

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