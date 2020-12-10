Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 декабря: плюс 289 новых заболевших

Крым входит в число неблагополучных регионов по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2 104 человека, в стационаре лечатся 2991 человек, изолировано в обсерваторы – 82. Такие данные приводит министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 17 950 человек с коронавирусом, выздоровели 13 913 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: данные Министерства здравоохранения Крыма

За минувшие сутки, 9 декабря, в Крыму зарегистрировали 289 случаев коронавируса, 17 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 211 заболевших выявили при обращении за медицинской помощью. Еще 78 человек ранее контактировали с зараженными.

За 9 декабря 8 человек умерли от ковида. За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4 588 человек, выздоровели за 9 декабря 413 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Коронавирус в Севастополе подтверлдили у 76 человек. Такие данные опубликованы на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 5 063 с начала года.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом, общее количество летальных случаев в городе составило 158.

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