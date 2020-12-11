Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 декабря: плюс 306 новых заболевших

В Крыму новый антирекорд заболеваемости COVID-19. Фото: Архив КП

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2 220 человек, в стационаре - 3000 человек, изолированы в обсерваторы – 83. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала периода наблюдений в Крыму выявили 18 256 человек с коронавирусом, выздоровели 14 110 человек.

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 11.12.2020

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 11 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 227 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 ранее контактировали с заболевшими.

За минувшие сутки умерли 7 пациентов с коронавирусом, лаборатории провели исследования на COVID-19 4837 проб.

Количество выздоровевших за сутки составляет 197 человек, выздоровевших за весь период – 14 110 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 11 декабря зарегистрировано 73 новых случая заболевания COVID-19. Из них госпитализированы 24 человека, остальные – на амбулаторном лечении. С выздоровлением выписаны 110 человек, скончались 5 пациентов в возрасте от 42 до 69 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5136 человек. Выздоровели к настоящему моменту 4724 человека, 163 - умерли.

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