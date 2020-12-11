В Крыму мужчина поджег машину, в которой находилась его жена

На Ялтинской трассе мужчина поджег микроавтобус. Фото: LIFE SHOT / Telegram

В Крыму на ялтинской трассе произошла жуткая трагедия: в районе южнобережного поселка Ай-Даниль мужчина поджег свою машину, в которой находилась его жена. Как сообщают очевидцы, женщина была за рулем микроавтобуса, когда мужчина облил машину горючей жидкостью во время движения.

Кадры горящего авто облетели все социальные сети. В пресс-службе крымского главка МВД «Комсомолке» подтвердили факт возгорания авто. По факту случившегося проводится проверка.

По данным КП-Крым, женщине удалось выбраться из горящего автомобиля. Она доставлена в больницу с множественными ожогами. При этом сам виновник трагедии скончался.

На месте происшествия работают специалисты МЧС и полиция.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50