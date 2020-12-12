«Это обернется для Украины катастрофой»: Эксперт оценил, чем закончится военный путь «возвращения» Крыма

Крым стал российским регионом в марте 2014 года
Фото: Архив "КП"
Попытка вернуть Крым в состав Украины военным путем обернется катастрофой для соседнего государства. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.
Ранее бывший украинский чиновник, представлявший Украину на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный призвал вернуть Крым силой. Также экс-чиновник сказал, что из Крыма нужно выселить всех лояльных к России, а потом решать проблему с помощью армии, оборонного комплекса и военных операций.
- Конечно, здравые люди понимают, что никакого способа возвращения Крыма в состав украинского государства не существует. А сам военный военный путь, даже такие для Украины обернутся катастрофой. Я думаю, что даже до Перекопа украинские войска вряд ли успеют дойти, и никакого ущерба Крым не получит, - отмечает Владислав Ганжара.
По его словам, жители Украины должны задуматься, кого они наделяют полномочиями в стране.
- Если люди, которые занимали раньше государственные посты, делают подобные заявления, становится страшно за то, кто сегодня управляет государством под названием Украина. Ведь мы знаем, что господин Бессмертный в общем-то, в подобных заявлениях далеко не одинок. И подобную риторику мы слышали от большого количества официальных украинских лиц, - заключил эксперт.
Напомним, что Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова выразили волю быть в составе РФ.
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