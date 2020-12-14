С молотка и за 12 минут: Крымский винзавод «Массандра» продан на аукционе

Винзавод продан за 5,3 миллиарда рублей.

Сегодня, 14 декабря, на аукционе был продан крупнейший винзавод Крыма «Массандра». Обладателем 100% акций предприятия стала дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект». Согласно информации с сайта о проведении торгов, цена продажи составила 5,327 миллиарда рублей.

Компания «Южный проект» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО «Акционерный банк «Россия». В декабре 2017 года она купила завод шампанских вин «Новый Свет» за 1,5 миллиарда рублей. Кроме «Южного проекта», на покупку винзавода претендовало московское ООО «Эстейт Групп».

Напомним, что крымский парламент согласовал приватизацию «Массандры» еще в середине октября. До этого государственное унитарное предприятие «ПАО «Массандра» стало акционерным обществом. После этого оно получило в собственность 1 210 объектов капстроительства для расширения производственных мощностей. Помимо этого, в текущем году «Массандра» получила в аренду 700 земельных участков общей площадью около 10 тысяч гектаров, где будут выращивать виноград, проводить экскурсии и дегустации.

В ближайшие десять лет на территориях предприятия планируют перезаложить 60% виноградников, поскольку больше половины насаждений скоро не будут давать прежний урожай из-за возраста.

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