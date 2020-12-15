За продажу винзавода «Массандра» Украина грозит России «наказанием»

За продажу винзавода «Массандра» Россия может понести наказание. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Украина угрожает России за продажу крымского винзавода «Массандра». Москва якобы понесет наказание за нарушение норм Международного гуманитарного права.

- В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна «Массандра» своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно, - написала в своем Twitter-е заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

Комментируя очередные угрозы Киева, крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что действия и слова Украины не должны волновать Москву в принципе, что, собственно, и происходит.

Напомним, крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «ПАО «Массандра» 14 декабря выкупило ООО «Южный проект» - дочерняя компания банка «Россия». Начальная цена лота составила 5,3 миллиарда рублей, конечная стоимость 100% акций предприятия составила 5 миллиардов 327 миллионов рублей.

СПРАВКА КП

«Массандра» - расположенный на Южном берегу Крыма, в поселке Массандра, крупнейший виноградарско-винодельческий комбинат. Хозяйство основал в 1894 году князь Голицын.

В объединение, кроме головного завода, также входят восемь филиалов. А общая площадь объединенных виноградников составляет около 4 тысяч гектаров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С молотка и за 12 минут: Крымский винзавод «Массандра» продан на аукционе

Владельцем предприятия стала питерская компания «Южный проект» (подробнее)