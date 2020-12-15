Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 декабря: за сутки COVID-19 заболело 345 человек

В Крыму с начала пандемии COVID-19 заболело свыше 19,5 тысячи человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Министерства здравоохранения Крыма, в регионе продолжают лечение 5 тысяч 906 человек. Из них на амбулаторном лечении находится 2 тысячи 849 человек. В региональных стационарах пребывает 3 тысячи 15 человек, а число пациентов, изолированных в обсерватор, составило 42 человека.

За все время с начала пандемии в Республике Крым заболело 19 тысяч 634 человека. Успешно побороло болезнь за тот же период 14 тысяч 763 человека, умерло же 385 COVID-положительных пациента.

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В Крыму за сутки зафиксировали 345 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 41 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных самостоятельно обратились к врачу за медпомощью 277 человек. Еще 68 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

За сутки в региональных лабораториях на COVID-19 обследовали 909 человек.

Данные взяты с Минздрава РК.

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