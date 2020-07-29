Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 июля: 24 новых заболевших за сутки

Туристы, которые решили провести свой отпуск на курортах Краснодарского края и Крыма, в большинстве своем выбирают отели категории «три звезды». Об этом свидетельствует исследование АТОР (Ассоциация турпоператоров России) о потребительских предпочтениях туристов, отдыхающих на Юге России. Доля продаж отелей «три звезды» в Сочи составляет 65%, в Анапе – 48%, в Крыму – 54%.

Как отмечают эксперты, в целом эти данные схожи со статистикой прошлый лет: желающих сэкономить меньше не становится. К тому же отельная база уровня «пять звезд» на пляжных курортах ограничена, и популярные объекты достаточно быстро распродают номера. Тогда как бюджетных отелей на курортах достаточно. Каждый четвертый турист бронирует в Крыму и в Анапе объекты «без звезд», либо отели категории «две звезды», тогда как в Сочи интерес к отелям в полтора раза ниже — меньше 10%.

При этом отели высокой категории в этом сезоне заметно подняли цены. Многие туристы, которые рассматривали гостиницы «пять звезд», узнавая тарифы, оказывались перед дилеммой – либо сократить дни отдыха, либо поменять категорию. Чаще предпочтение отдается снижению уровня комфорта в пользу более продолжительного отпуска

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму подтверждено 24 случая коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здоровых лиц. На лечении в медицинских учреждениях 267 человек, выписаны с выздоровлением — 861. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1163 случаев новой коронавирусной инфекции.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 29 июля в городе-герое зарегистрировано 3 новых случая заболевания COVID-19. Один из пациентов – отец заболевшего ранее севастопольца. У двоих пенсионеров в возрасте 83 и 85 лет, имеющих сопутствующие хронические заболевания, диагноз был подтвержден посмертно. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 342 человека.

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