Медицинский центр «Аванта» в Севастополе: Комплексное обследование всей семьи без очередей по доступным ценам

«Аванта» - это семейный многопрофильный медицинский центр, в котором полное обследование у различных специалистов могут пройти пациенты всех возрастов!

Передовая медицина во всем мире в последние годы сконцентрирована на двух основных задачах: повысить качество услуг для пациентов и расширить медицинские направления клиник. С нынешним ритмом жизни у многих людей элементарно нет времени колесить по разным узкопрофильным клиникам в поисках разных специалистов или лабораторий. Ну а километровые очереди, «конвейерный» метод обследования и вовсе убивают всякое желание обращаться к врачу – особенно если это касается планового осмотра. А нерегулярные скрининги, к сожалению, часто приводят к тяжёлым последствиям для здоровья нескольких поколений…

Совершенно новый подход к оказанию услуг предлагает медицинский центр «Аванта» в Севастополе.

«Аванта» - это семейный многопрофильный медицинский центр, в котором полное обследование у различных специалистов могут пройти пациенты всех возрастов! Например, для взрослых доступны почти 20 медицинских направлений:

- Проктология

- Гинекология

- Урология

- Дерматология

- Неврология (в том числе прием вертеброневролога, консультативный прием нейрохирурга)

- Гастроэнтерология

- Эндокринология

- Кардиология

- Оториноларингология (ЛОР)

- Терапия

- Ортопедия и травматология

- Хирургия, в том числе лазерная

- Функциональная диагностика (ЭКГ, Холтер, ЭЭГ, РЭГ, Тредмил)

- Онкология (маммология) и пункция новообразований под контролем УЗИ

- Инфекционист (гепатолог)

- Психиатр, психотерапевт, психолог, нарколог

- Пульмонология

- Массаж, спортивное оздоровление и кинезиотейпирование

- Физиотерапия (ударно-волновая терапия, грязелечебница)

В педиатрическом отделении принимают ЛОР, невролог, гастроэнеролог, хирург, проктолог, дерматолог, педиатр, уролог, гинеколог и травматолог-ортопед. Таким образом, вся семья может посетить нужных врачей за один день – это значительно экономит время, силы и даже семейный бюджет!

В «Аванте» вам никогда не придется простаивать в очереди к специалисту

Кроме того, в «Аванта» проводит любую диагностику: будь то УЗИ, МРТ, пункция или же более 1500 анализов крови и мочи.

Многопрофильный центр «Аванта» имеет еще один важнейший плюс, которые отличает его от других клиник – речь идет о высоком качестве медицинских услуг. В «Аванте» вам никогда не придется простаивать в очереди к специалисту – все приемы согласуются заранее, причем в удобное время именно для пациентов.

В многопрофильном центре работают только лучшие врачи с многолетним опытом работы, которые индивидуально подходят к проблеме каждого пациента. А чтобы лечение и диагностика были максимально эффективными, все процедуры проходят на современном, высокоточном оборудовании.

Именно уникальный симбиоз комплексного обслуживания, профессионализма специалистов, новейшего оборудование и индивидуального подхода к пациентам сделали «Аванту» ведущим многопрофильным медицинским центром в Севастополе.

КОНТАКТЫ

Сайт: https://avantaclinic.ru/

Адрес: Севастополь, Балаклавская, 3 в

Телефоны для записи на прием: +7 (978) 553-00-01, +7 (8692) 55-77-82, +7 (8692) 55-40-47, +7 (978) 553-30-03

E-mail: info@avantaclinic.ru