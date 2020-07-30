Соперник Ла-Манша и крымское метро: что происходит в тоннеле у села Счастливое

Невероятный тоннель, путь для смельчаков, таинственный ход под землей. Что только не встретишь в описании Ялтинского водовода. Но на деле этот объект никогда не был заброшенным, попасть в него давно уже невозможно. Попытаетесь – можете оказаться в полицейском участке.

КРЫМСКОЕ МЕТРО

Село Счастливое Бахчисарайского района полностью оправдывает свое название. Высоко в горах, зеленое и залитое солнцем. Периодически по пути к водоводу встречаются новые красивые дома. Сразу понимаешь - тут теперь живут те, кто ценит уединение и невыносимо прекрасную крымскую природу.

Мы проезжаем село насквозь, постоянно посматривая в навигатор. Координаты указаны, нам нужен Ялтинский водовод. В интернете пишут, что он заброшенный, что попасть в него может любой, там темно и страшно. Доезжаем до строительной площадки почти на выезде из Счастливого и не можем понять, в чем дело. В одном месте на горе вовсю ведутся строительные работы. В другом – люди в спецодежде стоят у входа в тоннель, который, судя по просмотренным ранее фото, и является Ялтинским водоводом.

- Вы туристы? Нет? Хорошо, что не туристы, надоели они уже. Постоянно приезжают и говорят, где тут у вас автодорожный тоннель? Они считают, что по тоннелю в Ялту проехать могут на машине. Машина-то там поместится точно, только если воды не будет. И в Ялту тогда доедете – у села Васильевка выберитесь. Только опять же – если воды не будет, а такое невозможно, - рассказывает охранник Виктор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/793241" frameborder="0"></iframe> Если подойти к Ялтинскому водоводу, то можно услышать шум воды. Внутрь попасть нельзя. Нужен специальный пропуск..Лидия Коробкова

Поясним сразу – все имена сотрудников ГУП РК «Вода Крыма» (а именно они охраняют и обслуживают тоннель) изменены. Это режимный объект. И тот факт, что они общались с журналистом и даже пустили его на территорию, для всех - повод к увольнению.

- У нас обед пока, так что можем немного рассказать. Если коротко - отсюда вода идет в Большую Ялту, от симферопольского перевала до Ласпи мы водой снабжаем. И, между прочим, без единого насоса. Она стекает сама, рядом тут Счастливенское водохранилище, - объясняет Виктор.

Над тоннелем видна большая буква «М». Делаю фото и спрашиваю, почему так. Неужели тоннель изначально делали как метро?

- Метрополитен строил. Они как сдали тоннель, так буквы и повесили. Мы шутим, что это ялтинское метро. Туристы особенно впечатлительные верят. Спрашивают, сколько билет стоит и какое расписание, - смеется Виктор.

Ялтинский тоннель, он же тоннельный водопровод, начали строить в 1964 году специалисты «Харьковметрострой». Семь километров проложили они под горным массивом Ай-Петри. И в некоторых местах высота водовода достигает 1270 метров над уровнем моря.

Водовод – длинный тоннель, по которому перемещаться можно только с фонариком. В нем обычно бурлит вода.Фото: Лидия Коробкова

РЕКА, СОЗДАННАЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Сейчас возле водовода шумно – грохот воды в большой трубе сливается с грохотом техники. Рядом с тоннелем строят новый водовод. Нужда в нем появилась еще лет 30-40 назад, но вечные кризисы и нехватка денег привели к тому, что дублирующий водовод так и не был закончен. Теперь его обещают сдать через два года. А потом настанет черед Ялтинского водовода – его ждет глобальная реконструкция. По крайней мере, надежда на это есть. «Старичок» давно трещит по швам, если с ним что-то случится - около 140 тысяч жителей Большой Ялты останутся без воды от слова «совсем».

Тоннель строился в 60-е. Изначально в 1957 году было принято Постановление Совета министров УССР «О мерах по дальнейшему развитию водоснабжения и канализации городов и курортов Крымской области». Документ с длинным названием положил начало строительству Счастливенского гидроузла и водохранилища. Это место в Бахчисарайском районе Крыма выбрали потому, что множество источников выходят на поверхность на северных склонах Главной гряды Крымских гор.

Строительство вели с двух сторон – со стороны Северного и Южного портала, от Счастливого и Васильевки. В декабре 1963 года произошла стыковка. Тоннель, длинной более 7 километров, официально был закончен. На тот момент он был самым длинным в Европе. Ла-Манш построили в мае 1964 года, до этого момента конкурентов у Ялтинского водовода не было.

Как только все сооружения ввели в строй, в Ялту пришла «большая вода». Курорт сразу получил мощнейший толчок для развития. В 1966 году были проложены водоводы до «Артека» и Симеиза, затем все курортные поселки включили в общую систему. Многие считают, что именно тогда и появилось такое обозначение как «Большая Ялта». И все благодаря воде.

Строили этот объект профессионалы, сложностей было немало – то вода, то газ проникали из-под земли. Фото 60-х годов.Фото: Лидия Коробкова

Кстати, строители, создавшие Ялтинский водовод, также занимались строительством и реконструкцией штолен винзаводов «Коктебель», «Новый Свет», «Абрау- Дюрсо», Инкерманского завода марочных вин, Севастопольского винзавода. Они же возводили огромный по объему и сложнейший в инженерном отношении подземный командный пункт Черноморского Флота в Алсу.

- Я был в тоннеле, когда мне было лет 10, в 70-е года… Мой дед работал в ялтинском водоканале, возил начальника на Москвиче (пирожке) и взял меня с отцом покататься. Смотрели только в маленькое окошечко, по дороге насчитали около 300 поворотов. А потом добрались до тоннеля, делать фото было строго запрещено – режимный объект. Мало что помню, но тоннель выглядел впечатляюще! – рассказывает житель Ялты Василий Хорошко.

Строительство этого важного объекта было непростым. Как рассказывают в своих воспоминаниях рабочие, то и дело из стен били небольшие фонтанчики.

- Сначала воды было мало, и с ней справлялись маломощные насосы, дальше больше — стали устанавливать насосы помощнее. Но все это не шло ни в какое сравнение с предсказаниями о грандиозных прорывах подземных вод. Прогнозы об избирательном обводнении узких карстовых зон в массиве блистательно оправдались. Именно при пересечении этих зон и выходили в туннель подземные воды. Дело, правда, осложнялось тем, что тоннель имел легкий наклон к югу, к Ялте, - чтобы вода шла самотеком по его бетонному дну. Вот этот-то наклон на северном участке и был тормозом - вода мало-помалу накапливалась и мешала работе. В первые дни, когда откачка велась нерегулярно, случалось так, что очередная смена добиралась к забою по колено, а то и по пояс в воде, - вспоминает Юрий Шутов.

Но тоннель сдали. И через 15 лет снова начались проблемы – в бетонной «рубашке» появились трещины. В 1988 году в отдельных местах почти трехсантиметровые трещины достигали 20-метровой длины. Природа вносила свои коррективы в работы.

Тогда харьковский «УкркоммунНИИпроект» разработал проект строительства дублирующего водовода, параллельно старому. По плану новый водовод должны были строить 3,5 года, создать перемычки с действующим. Но после распада СССР все работы были остановлены. К 1995 году проходчиками Тульской строительной организации было пройдено всего 1615 метров из запланированных 7200. Недостроенный тоннель начал разрушаться, ученые запаниковали. Они доказали, что если он разрушится, то пострадает и действующий. Итог будет один – Ялта останется без воды.

Территория вокруг тоннеля охраняется. Попасть сюда любой желающий не можетФото: Лидия Коробкова

ВОДА БУДЕТ!

- Я был в тоннеле при СССР, всего часов 8 провел там. Сильная влажность, кромешная тьма, тишина и только слышны звуки падающих капель с потолка. Все это необычно для повседневной жизни, поэтому я рад, что побывал там. Тоннель запасной не достроен, внутри рельсы и вагонетка для вывоза грунта, обстановка очень похожа на пейзажи игры «Сталкер», - вспоминает житель Ялты Николай Саломатин.

При Украине о тоннеле писали мало, потому как это было попросту невыгодно. Чтобы спасти старый водовод и не допустить разрушения недостроенного, нужно было около 100 миллионов гривен. В конце 90-х это была огромная сумма, тогда неплохой считалась зарплата в 1000-1500 гривен.

В 2001 году из госбюджета Украины выделили аж 2,2 миллиона гривен. Строители СУ-528 «одели» в бетонную рубашку еще 400 метров выработки нового тоннеля, тем самым остановив его разрушение. Позже Кабмин Украины собирался выделить еще 4 миллиона гривен. Но и это была бы капля в море, точнее в реке, созданной человеком.

Именно тогда, в период украинского запустения, и появились сообщения о том, что можно посетить Ялтинский тоннель, причем совершенно бесплатно. Смельчаки забирались в старый тоннель, делали фотографии. Многие даже рассказывали, что нет гида, это очень неудобно, а так хорошо бы водить сюда экскурсии.

- При Украине тут как-то кабель тянули, воду перекрывали, тогда по водоводу можно было пешком пройти, может тогда фото и делали. Но больше тут ходить никто не мог. С 1963 года тут ничего не делали капитального, хорошо, что после 2014 года занялись строительством резервного водовода, - объясняет Сергей, один из работников «Воды Крыма».

Он добавляет, что при СССР зарплата у сотрудников всегда была отличная, больше всех в селе получали. Еще один плюс жителям Счастливого – вода бесплатно. Никогда они за нее не платили. А сейчас вот слышны разговоры о том, что вода у них будет платная…

- Мы против этого, считайте в закрытом режиме живем, у нас тут особые условия. Всего тут шесть участков, каждый охраняется, так что никто не пройдет. У нас свободно только ящерицы бегают, за остальными следим. Кстати, вы напишите, чтобы крымчане насчет воды не переживали. Сейчас в водохранилище мало, но у нас в 90-е было на сутки воды. А потом целый день лило как из ведра и все, наладилось, - поясняет Сергей.

Рядом с водоводом ведутся активные работы. «Большой Ялте» нужен резервный водовод.Фото: Лидия Коробкова

Сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» уверяют – как достроят резервный водовод, о проблемах можно будет забыть. Всю воду из старого переведут в новый, а старый начнут ремонтировать. И объясняют – деньги на это будут. Строителям сказали, что такие объекты построят даже несмотря на любые кризисы – работали трудяги даже в период самоизоляции коронавирусной.

Периодически разговор прерывается лаем собаки. Зовут ее Шельма, охранники утверждают, что отзывается она и на любые другие клички – лишь бы кормили. Мимо проезжает машина начальника, мои собеседники просят выйти за пределы территории и поскорее уехать. Говорят, начальник участка строгий – может и наказать. И еще раз просят – всем скажите, что метро и тоннеля автомобильного тут нет, пусть сюда туристы не едут – могут и штраф получить за прогулки на закрытом объекте.

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