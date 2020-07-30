2020-07-30T11:38:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 июля: 13 новых заболевших за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 30 июля
Надежда ДАЦЮК
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Количество зараженных в Крыму растетКоличество зараженных в Крыму растетФото: Архив "КП"
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Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму на 30 июля находится 1172 человека. Из них под динамическим наблюдением на дому – 539 человек. В стационарах – 556 человек. В обсерваторы, по данным министерства здравоохранения Крыма, изолировано 77 человек.

Всего в Крыму выявлено 1176 больных коронавирусом с начала пандемии. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 253 человека, выписано с выздоровлением – 888.

Всем, кто прибыл в Крым из стран с неблагополучной эпидобстановкой, нужно сообщать информацию о фактическом месте проживания и состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Крыма по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 или в Роспотребнадзор по телефону +7978-919-11-23.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 29 июля зарегистрировали 13 случаев новой коронавирусной инфекции. Пять из них сами обратились за медицинской помощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 2 заболевших выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц, 1 случай завозной из-за рубежа, - заявил Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 29 июля в Севастополе было зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Один из пациентов - отец заболевшего ранее севастопольца. У двоих пенсионеров в возрасте 83 и 85 лет, имеющих сопутствующие хронические заболевания, диагноз был подтвержден посмертно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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