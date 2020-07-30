Американцы разыскивают в Крыму своих героических родственников

Я люблю подначивать своих американских знакомых вопросами на тему генеалогии. «Ты родился в Штатах, а твои мама и папа?». «Конечно же, в Нью-Йорке (Техасе, Калифорнии)», - отвечают они. «Ну а бабушка, дедушка?». И почти всегда получаю не менее гордый ответ: «А, ну дедушка, конечно же, в Одессе (Петербурге, Симферополе, Москве)».

Конечно, есть и те, у кого бабушки и дедушки родились в Ирландии и Италии, Германии и Польше. Взять президента Дональда Трампа – его дедушка со стороны отца родом из Германии, мать – ирландка. Русская бабушка – у актера Леонардо ди Каприо, русский дедушка – у его коллеги Майкла Дугласа.

Разбирая бумаги своей покойной матери, одна американская журналистка (и по совместительству моя соседка) нашла пожелтевшее письмо. Поняв, что оно написано на кириллице, она постучала ко мне, рассказав, что знала о нем и раньше. Мама не раз говорила ей, что это единственная весточка, дошедшая до США из советской России от оставшихся в Симферополе родственников ее матери.

Автор письма – Зиновий Хиной. В нем он рассказывает сестрам и брату, что вернулся домой из Киева, где проходил военную службу. Несколько строк к письму приписала и его жена Лена. Обратный адрес – Симферополь, ул. Акмичетская 40 кв. 10. Письмо датировано 1925 годом.

Обычное, ничем не примечательное письмо… Слушая перевод, соседка плакала: «Я должна, я обязана найти своих крымских родственников! Если Зиновий жил в Симферополе, если у него была дочь, то наверняка у меня есть там родные».

Предположив, что никого из крымчан не смогла не опалить Великая Отечественная война, я просмотрел данные всех Хиноев в виртуальном военном архиве, на сайте «Память народа».

В нем среди прочих значатся данные о Генриетте (Генриэте) Зиновьевне Хиной, уроженки Симферополя, призванной на войну из родного города. Отчество, фамилия, год рождения – 1924 – все указывает на то, что речь идет о дочери автора письма.

Улица Акмичетская, как показал всезнающий Интернет, сегодня называется Таврической. Дом под номером 40, по имеющимся сведениям, уцелел и не перестраивался.

Генриетта Хиной. Фото: "Память Народа".

Запросы «КП» в военкомат и ветеранские ассоциации не содержали новых сведений. Но есть надежда, что о Генриетте Хиной, ее ближайших родственниках знают читатели «КП-Крым»!

Кстати, американская ветвь Хиноев американизировала свою фамилию, которая теперь звучит как Киной. В числе ее представителей – видные американские правоведы, политики, общественные деятели.

Напишите в «КП-Крым», если у вас есть хоть какая-то информация о Зиновии и Генриетте Хиной и их потомках! Давайте попытаемся воссоединить разорванную почти век назад родственную связь

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