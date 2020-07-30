В Крыму группа туристов пострадала во время экскурсии на завод шампанского

Группа туристов 29 июля приехала на знаменитый завод шампанских вин «Новый Свет» в Судаке. В рамках экскурсии гости осматривали старинные подвалы и дегустировали напитки, как вдруг мимо людей проехал мини-погрузчик и зацепил стенды с шампанским. Бутылки игристого стали падать на пол и разбиваться в дребезги. Осколки стекла полетели в посетителей, люди стали прикрывать руками лица и головы. Но без порезов не обошлось.

В основном у туристов были поранены руки и ноги. Одному мужчине осколок прилетел в икроножную мышцу. Ему пришлось оказывать первую помощь, в итоге с экскурсии туриста пришлось вести в больницу.

- Директор вышел к нам извиниться. Группе предложили вернуть деньги или продолжить экскурсию. Ушли только два человека, а остальным в качестве компенсации добавили одну дегустацию, - рассказывает КП-Крым пострадавшая Наталья Гашева. - У нас был очень милый экскурсовод, который явно переживал за здоровье всей группы. Хотя виноват был водитель погрузчика, который разбил напитки.

Осколки летели в посетителей. Фото: Наталья Кириченко/Facebook

К счастью, серьезных травм у посетителей не оказалось.

Бутылки с шампанским опрокинул погрузчик. Фото: Наталья Кириченко/Facebook

При этом на самом заводе «Новый Свет» получить комментарии по поводу случившегося не удалось. Ни директор предприятия, ни пресс-служба на звонки «Комсомолки» так и не ответили.

СПРАВКА КП

Дом шампанских вин «Новый Свет» был основан в 1878 году князем Голицыным. Первые партии шампанского выпустили в 80-е годы 19 века.

Сегодня это место является акционерным обществом. Здесь проводят винные туры стоимостью от 300 до 1100 рублей, в зависимости от программы.

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