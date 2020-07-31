Митя Фомин в пещере, а Шуфутинский на яхте: Как звезды эстрады отдыхают в Крыму
Пока границы с зарубежными странами закрыты, звезды отечественной эстрады продолжают осваивать курорты полуострова.
Певец Митя Фомин поделился в своем Instagram впечатлениями о своем коротком отдыхе в Крыму:
- Крым не перестает удивлять! Такое разнообразие пейзажей, мини-путешествий, экскурсий, истории и удивительных мест сложно найти где-то еще. Развлечения и для экстремалов, и для тех, кто любить чилить на пляже.
Митя Фомин желает всем доброго утра. Фото: Митя Фомин/ Инстаграм
Во время отдыха артист усел дать концерт в одном из клубов Симферополя.
Певец отдыхает в клубе Симферополя. Фото: Митя Фомин/ Инстаграм
Большую часть времени Митя Фомин провел в кругу семьи:
- Самое доброе и счастливое утро на свете - когда все мордахи максимально довольны и обхвачены широкими объятиями и также широко улыбаются!
Семейное селфи одним солнечным утром. Фото: Митя Фомин/ Инстаграм
За короткое время Фомин побывал в Севастополе и Бахчисарае. Из пещеры Чуфут-Кале он записал видео, на котором поет:
- Но какая же здесь акустика! Люблю такие места! Не удержался и спел для вас! Просыпайтесь!
Актер поет в пещере. Фото: Митя Фомин/ Инстаграм
А вот певец и продюсер Михаил Шуфутинский отдыхал в Севастополе на яхте. Из Балаклавы он опубликовал видео:
- Я раньше никогда не отдыхал здесь. Так случилось, нас пригласили и предоставили потрясающую яхту, 31 метр. Большая! У нас хорошая компания, я очень рад, что получилось отдыхать в этом году. Я вам желаю хорошо отдохнуть!.
Шуфутинский катается на яхте. Фото: Михаил Шуфутинский/ Инстаграм
Актриса Эвелина Бледанс родилась в Ялте, и очень часто приезжает в родные края. Вот и этим летом телеведущая отправилась в Крым.
Бледанс путешествует вместе с сыном Семеном и посещает необычные места. В сафари-парке «Тайган» актриса кормит жирафа и показывает сыну пеликанов.
Эвелина Бледанс в Сафари-парке. Фото: Эвелина Бледанс/ Инстаграм
А еще телеведущая проводит время в Топловском монастыре:
- Хоть не на долго убежать от мирской суеты, ночевать в келье монастыря и совершать таинства - счастье для души.
Актриса проводит время в монастыре. Фото: Эвелина Бледанс/ Инстаграм
После Бледанс решила вернуться в детство и пожить в палатках. Актриса снимает подробный репортаж дикой жизни.
Звезда моет голову на диком пляже. Фото: Эвелина Бледанс/ Инстаграм
Публикации Бледанс пополняются каждый день, а подписчики не успевают оставлять комментарии.
- Я вами восхищаюсь! Вы не представляете, как сильно мотивируете!, - пишут под фото поклонники.
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ИСТОЧНИК KP.RU