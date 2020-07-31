Митя Фомин в пещере, а Шуфутинский на яхте: Как звезды эстрады отдыхают в Крыму

Пока границы с зарубежными странами закрыты, звезды отечественной эстрады продолжают осваивать курорты полуострова.

Певец Митя Фомин поделился в своем Instagram впечатлениями о своем коротком отдыхе в Крыму:

- Крым не перестает удивлять! Такое разнообразие пейзажей, мини-путешествий, экскурсий, истории и удивительных мест сложно найти где-то еще. Развлечения и для экстремалов, и для тех, кто любить чилить на пляже.

Митя Фомин желает всем доброго утра. Фото: Митя Фомин/ Инстаграм

Во время отдыха артист усел дать концерт в одном из клубов Симферополя.

Певец отдыхает в клубе Симферополя. Фото: Митя Фомин/ Инстаграм

Большую часть времени Митя Фомин провел в кругу семьи:

- Самое доброе и счастливое утро на свете - когда все мордахи максимально довольны и обхвачены широкими объятиями и также широко улыбаются!

Семейное селфи одним солнечным утром. Фото: Митя Фомин/ Инстаграм

За короткое время Фомин побывал в Севастополе и Бахчисарае. Из пещеры Чуфут-Кале он записал видео, на котором поет:

- Но какая же здесь акустика! Люблю такие места! Не удержался и спел для вас! Просыпайтесь!

Актер поет в пещере. Фото: Митя Фомин/ Инстаграм

А вот певец и продюсер Михаил Шуфутинский отдыхал в Севастополе на яхте. Из Балаклавы он опубликовал видео:

- Я раньше никогда не отдыхал здесь. Так случилось, нас пригласили и предоставили потрясающую яхту, 31 метр. Большая! У нас хорошая компания, я очень рад, что получилось отдыхать в этом году. Я вам желаю хорошо отдохнуть!.

Шуфутинский катается на яхте. Фото: Михаил Шуфутинский/ Инстаграм

Актриса Эвелина Бледанс родилась в Ялте, и очень часто приезжает в родные края. Вот и этим летом телеведущая отправилась в Крым.

Бледанс путешествует вместе с сыном Семеном и посещает необычные места. В сафари-парке «Тайган» актриса кормит жирафа и показывает сыну пеликанов.

Эвелина Бледанс в Сафари-парке. Фото: Эвелина Бледанс/ Инстаграм

А еще телеведущая проводит время в Топловском монастыре:

- Хоть не на долго убежать от мирской суеты, ночевать в келье монастыря и совершать таинства - счастье для души.

Актриса проводит время в монастыре. Фото: Эвелина Бледанс/ Инстаграм

После Бледанс решила вернуться в детство и пожить в палатках. Актриса снимает подробный репортаж дикой жизни.

Звезда моет голову на диком пляже. Фото: Эвелина Бледанс/ Инстаграм

Публикации Бледанс пополняются каждый день, а подписчики не успевают оставлять комментарии.

- Я вами восхищаюсь! Вы не представляете, как сильно мотивируете!, - пишут под фото поклонники.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50