ДТП в Крыму с КаМАЗом и пассажирским микроавтобусом: 8 человек погибли, 7 получили травмы

В Крыму на трассе «Таврида»произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и КаМАЗа. В результате аварии погибли 8 человек, пострадали 7.

- Информация поступила в 5:15 утра, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС РК. - К этому часу завершены спасательные работы, оперативное донесение еще в пути.

По предварительной информации, в салоне находились 15 человек. Микроавтобус двигался из Белогорска в направлении Симферополя. Авария произошла в районе села Зеленогорье.

- Он влетел под стоящий КаМАЗ с прицепом, - уточнили в МЧС.

Пострадавших по степени тяжести госпитализировали в больницы Белогорска и Симферополя.

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

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