2020-07-31T08:29:09+03:00
Происшествия

ДТП в Крыму с КаМАЗом и пассажирским микроавтобусом: 8 человек погибли, 7 получили травмы

Mercedes влетел под стоящий грузовик
Анна КИРИЕНКО
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Фото предоставлено очевидцами происшествияФото предоставлено очевидцами происшествия
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В Крыму на трассе «Таврида»произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и КаМАЗа. В результате аварии погибли 8 человек, пострадали 7.

- Информация поступила в 5:15 утра, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС РК. - К этому часу завершены спасательные работы, оперативное донесение еще в пути.

По предварительной информации, в салоне находились 15 человек. Микроавтобус двигался из Белогорска в направлении Симферополя. Авария произошла в районе села Зеленогорье.

- Он влетел под стоящий КаМАЗ с прицепом, - уточнили в МЧС.

Пострадавших по степени тяжести госпитализировали в больницы Белогорска и Симферополя.

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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