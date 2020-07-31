2020-07-31T13:49:38+03:00
Туризм

Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 июля: 28 новых заболевших за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 31 июля
Анна КИРИЕНКО
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В Крыму 28 новых случаев коронавирусаВ Крыму 28 новых случаев коронавирусаФото: Виталий КАРНАУХ
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Семь городов Крыма вошли топ-10 популярных городов для отдыха в «бархатный сезон» на морском побережье России. Пальму первенства держит Ялта.

Анализ предпочтений туристов проводил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. В сентябре-октябре для отдыха на море курортники выбирают Ялту, Евпаторию, Алушту, Феодосию, Сочи, Судак, Севастополь, Анапу, Алупку и Геленджик. В «бархатный сезон» туристы готовы проводить у моря от 9 до 12 дней. Затраты на проживание составят от 3,1 тысячи рублей в Ялте, до 1,7 тысячи рублей в Анапе. В целом размещение на курортах Краснодарского края в осеннее время дешевле Крыма.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму подтверждено 28 случая коронавирусной инфекции. 120 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц. По данным Минздрава, еще 3 человека с привезенным COVID-19 из Крыма зарегистрированы в других субъектах РФ.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1207 случаев новой коронавирусной инфекции.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания COVID-19. Пациент – восьмилетний ребенок, прибывший из другого региона. С выздоровлением выписаны 5 человек. Всего с начала периода в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 344 человека, выздоровели 283.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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