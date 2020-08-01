Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 августа: 37 новых заболевших за сутки

Компания-перевозчик по железной дороге в Крым привлекла для работы в сезон отпусков бойцов студенческих отрядов. 182 молодых проводника до конца октября следят за порядком, безопасностью и комфортом в поездах «Таврия», следующих из Москвы и Санкт-Петербурга в Севастополь, Симферополь и Евпаторию. Это первый опыт сотрудничества студотрядов проводников с компанией «Гранд Сервис Экспресс», и его результатами довольны обе стороны, и особенно пассажиры.

Для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно до конца лета проезд в плацкартных вагонах поездов «Таврия» дешевле на 50 %.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму подтверждено 37 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здоровых лиц. Лечение в медицинских учреждениях проходят 287 человек, выписаны с выздоровлением — 917. Всего в республике зарегистрировано 1241 случаев новой коронавирусной инфекции.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 1 августа в Севастополе зарегистрированы 5 новых случаев заболевания COVID-19. Четверо заболевших – пенсионеры, также диагноз подтверждён у 26-летней девушки. После выздоровления выписаны еще восемь человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 349 человека.

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