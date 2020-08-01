В Форосе отдыхающих отгоняют от моря казаки с ногайками

Охрана пляжа санатория «Форос» на Южном берегу Крыма ногайками защищает прибрежную территорию от курортников. Расположиться на санаторском пляже могут только постояльцы здравницы, но отдыхающие считают иначе и цитируют Водный кодекс РФ, где проход к водоемам должен быть свободный.

Этим летом санаторно-курортные учреждения по рекомендациям Роспотребнадзора и приказу Минздрава принимают отдыхающих только со справками об отсутствии коронавирусной инфекции. На территории здравниц действует особый санитарно-эпидемиологический режим, как в лечебных учреждениях. Такие же правила относятся к пляжам санаториев, поскольку они относятся к категории лечебных, и работают в закрытом для посторонних режиме.

Для охраны пляжных территорий санаторий «Форос» нанял частную фирму, по сути казачье подразделение, имеющее право носить ногайку, как атрибут национальной одежды. В их функции входит запрет на проход к морю всем прочим туристам, кроме отдыхающих санатория «Форос». Методы запрета с заказчиком, видимо, не обсуждались.

Первое видео стычки курортников с казаками появилось еще в июле. Тогда на агрессивное поведение охранников отреагировало Министерство курортов и туризма Крыма. Оно рекомендовало руководству санатория «Форос», пляжи которого охраняют казаки с нагайками, смягчать любые проблемные ситуации, чтобы не вредить туристической привлекательности региона.

Сегодня в сетях появилось новое видео, где казак с ногайкой угрожает, по утверждению автора, ей и ее семье за отказ покинуть пляжную территорию. На видео видно, как мужчина достает плеть и идет с ней на туриста, а затем выбивает телефон из рук снимающей сцену женщины.

После публикации видео и его тиражирования в соцсетях инцидентом заинтересовалась полиция.

- Никаких заявлений к нам не поступало, информация зарегистрирована по публикациям в соцсетях, проводится проверка и говорить о чем-то пока рано, - сообщила КП-Крым заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по РК Ольга Богославская. Отметим, что это не единичный случай в Крыму. За попытку пройти на пляж санатория «Партенит» в одноименном поселке грозит разбирательство с полицией по факту незаконного проникновения на закрытую территорию.

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