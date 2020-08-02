Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 августа: 28 новых заболевших за сутки

Туристический сезон в разгаре: за два месяца лета по Крымскому мосту проехало больше миллиона машин. По сравнению с июнем интенсивность движения в этом месяце увеличилась почти в три раза и составила 800 тысяч автомобилей. В среднем за сутки Крымский мост пересекает до 23 тысяч машин.

Больше всего заехало в Крым 20 июля – 17,7 тысячи машин. Выехало же больше всего 31 июля – 16,8 тысячи машины. За сутки в обоих направлениях больше всего машин зафиксировали 25 июля – 30 тысяч машин, сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения (ФКУ) Упрдор «Тамань».

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму подтвердили 28 случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявили при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 – при скрининге здоровых лиц. Лечение в медицинских учреждениях проходят 309 человек, выписаны с выздоровлением – 923. Всего по республике зарегистрировано 1269 случаев новой коронавирусной инфекции.

Данные Минздрава РК по ситуации с ковидом в регионе. Фото: Минздрав РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Количество заболевших коронавирусом уточняется.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В КРЫМУ 2020: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ»