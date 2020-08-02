Последние дни июля туристы проводят на живописном Тарханкуте

Последние дни июля стоит провести так, чтобы воспоминания о них радовали яркостью и теплом всю ближайшую зиму точно. Поэтому многие туристы едут отдыхать в одно из самых живописных и интересных мест Крыма – на мыс Тарханкут.

По достоинству оценить природные достопримечательности можно при совмещении экскурсий на катерах и велосипедных прогулок. А самым популярным местом для купания считается Чаша Любви. Но на пляжах тоже непусто. Корреспондент «Комсомолки» оценил и красоты мыса, и температур воды моря.

Опытные туристы знают, что оценивать красоты мыса Тарханкут стоит не только с суши.Фото: Михаил ПАТЛИС

Не стоит забывать и о морских экскурсиях на катерах.Фото: Михаил ПАТЛИС

Самое популярное и безопасное место купания у туристов - Чаша Любви.Фото: Михаил ПАТЛИС

Считается, что Черное море в этом районе Крыма самое чистое.Фото: Михаил ПАТЛИС

Затопленный корабль также вызывает интерес у приезжих отдыхающих.Фото: Михаил ПАТЛИС

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