Последние дни июля туристы проводят на живописном Тарханкуте
Последние дни июля стоит провести так, чтобы воспоминания о них радовали яркостью и теплом всю ближайшую зиму точно. Поэтому многие туристы едут отдыхать в одно из самых живописных и интересных мест Крыма – на мыс Тарханкут.
По достоинству оценить природные достопримечательности можно при совмещении экскурсий на катерах и велосипедных прогулок. А самым популярным местом для купания считается Чаша Любви. Но на пляжах тоже непусто. Корреспондент «Комсомолки» оценил и красоты мыса, и температур воды моря.
Опытные туристы знают, что оценивать красоты мыса Тарханкут стоит не только с суши.Фото: Михаил ПАТЛИС
Не стоит забывать и о морских экскурсиях на катерах.Фото: Михаил ПАТЛИС
Самое популярное и безопасное место купания у туристов - Чаша Любви.Фото: Михаил ПАТЛИС
Считается, что Черное море в этом районе Крыма самое чистое.Фото: Михаил ПАТЛИС
Затопленный корабль также вызывает интерес у приезжих отдыхающих.Фото: Михаил ПАТЛИС
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ИСТОЧНИК KP.RU