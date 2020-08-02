В Крым Илья Авербух приехал отдыхать с Елизаветой Арзамасовой

Летние сборы школы фигурного катания в Симферополе в разгаре. В план тренировок юных фигуристов вошли и мастер-классы призера Олимпиады Ильи Авербуха. Кстати, в республику он приехал не один – с ним невеста, актриса Елизавета Арзамасова.

Как сообщает kp.ru, от влюбленной пары родители учеников в восторге: молодые везде вместе, и это очень мило и здорово. В Крым они приехали не только тренироваться, но и набраться сил у моря, ведь в скором времени работа в Москве накроет с головой. А пока каникулы, милые не спускают друг с друга влюбленных глаз.

Но где пара проводит время – неизвестно. В субботу, 1 августа, актриса опубликовала в своем Instagram пост на фоне скал.

- Иногда на воде устойчивее, чем на суше. И безопаснее. Уплыл себе, и берега только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков, - отметила она.

Фанаты гадают, где же в Крыму отдыхает актриса. Фото: Елизавета Арзамасова / Instagram

Фанаты в комментариях сразу же принялись дискутировать: одни предполагают, что невеста Ильи Авербуха сейчас в Балаклаве, другие же думают, что за спиной у актрисы скалы Фиолента. Но в том, что звезда отдыхает в Крыму, никто даже не сомневается.

И хоть влюбленные не любят публичности в отношениях, их поклонники знают о личной жизни звезд. Так, Арзамасову поздравили с Ильиным днем. Кстати, именно этим летом 46-летний Илья Авербух и 25-летняя Елизавета Арзамасова рассекретили свои отношения. Общие друзья сразу решили – скоро свадьба.

Пока неизвестно, сколько именно пара пробудет в Крыму, ведь призер Олимпиады Илья Авербух - продюсер шоу "Ледниковый период", и ему нужно будет вернуться в Москву. У Елизаветы Арзамасовой же сейчас менее насыщенный график, ведь театры ещё не начали полноценно работать.

Напомним, об отношениях пары фанаты узнали 7 июля 2020 года. Тогда призера Олимпийских игр заметили вместе с актрисой Елизаветой Аразамасовой в одном из московских кафе. Когда слух об этом разлетелся по всему Интернету, влюбленные отрицать фактов не стали – между ними действительно близкие отношения.

- Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда, - отметил Авербух.

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