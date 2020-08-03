Александр Лебедев: Чтобы сделать Крым зеленым, нужна точка опоры - набережная Алушты

Направляясь на рандеву с одним из крупнейших предпринимателей страны, автоматически настраиваешься на некий официоз - мол, сейчас перед тобой появится окруженный толпой ассистентов большой человек в дорогом костюме и начнет вещать о судьбах мира. Александр Лебедев действительно любит поговорить о важных для планеты вещах, но предпочитает делать это в неформальной манере и обстановке - например, сидя на набережной Алушты, в которой бизнесмен обосновался давно и прочно. Подтянутый энергичный мужчина, выглядящий раза в полтора моложе своих шестидесяти лет, зажигательно рассказывает о самых невероятных, как кажется, проектах. А заодно угощает вкуснейшими гречневыми сухарями собственного производства, которые, по словам бизнесмена, давно уже вытеснили в рационе его детей столь любимые молодежью американские чипсы. И эти сухари, будучи абсолютно натуральным продуктом, тоже, как выясняется, являются частью грандиозных лебедевских планов по улучшению непростой российской жизни.

«КРЫША», ЖИРАФЫ И НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ

- Я большой сторонник превращения полуострова - и власти Крыма меня поддерживают - в зеленую территорию, - объясняет Лебедев. - Что нужно для этого сделать? Многое. Например, сделать каршеринг для электрических машин. Мы начали уже ставить заправки - у нас их уже пять вдоль набережной в Алуште. Нужно, чтобы работала арт-набережная - вон там, видите голубое здание? Я там сделал галерею живописи, она открыта для всех, я привез коллекцию, хороших художников из Москвы, 28 картин.

При поддержке властей надо строить эко-парки, проводить эко-карнавалы. В прошлом году мы делали большой эко-праздник на 20 тысяч человек на целый день - привозили французские театры, немецких певцов, проводили мастер-классы...

- Звучит красиво. Если есть ваше личное желание и поддержка властей, что мешает все это реализовать?

- Сами граждане очень несознательные. Нужно, чтоб они начали соблюдать правила дорожного движения. Здесь, на набережной Алушты, есть знаки «Стоянка запрещена». Но вот проблема - только два экипажа ГАИ на все 70 км Алушты, а эвакуатор не может забирать машины без гаишника. И в итоге здесь почти всегда пробка - в субботу-воскресенье вообще нельзя проехать.

Бесплатная заправка для электромобилей на набережной у входа в отель. Заправка бесплатная для всех желающих - таким образом Лебедев продвигает в Крыму идеи пересаживаться на электромобили

- Примерно как в Москве в центре лет десять назад?

- Еще хуже - полуголые люди, грязища, убитые машины, вонь... Приехал Варламов (популярный блогер - Ред.), я пошел ему тут все показывать, а он говорит: «Александр Евгеньевич, я ничего не вижу! Все заставлено тачками!»

- Здесь явно надо делать пешеходную зону...

- Конечно! Тут надо убрать 150 машин. У лесхоза неподалеку есть площадка, 500 метров. Зачем лесхозу площадку посредине города, совершенно непонятно. Ну да ладно - вроде бы разрешили там машины парковать. Я готов поставить там гольф-кары и возить людей оттуда на набережную. Я прошу у города - давайте начнем с чего-нибудь! Давайте начнем с километра - маленький кусочек Крыма сделаем зеленым. Я закупил машины электрические, готов отдать их в бесплатную аренду местным таксистам, чтобы они тут вот ездили. Я готов гольф-кары купить.

Электромобиль, на котором гостей отеля встречают в аэропорту Симферополя

Но для того, чтобы вообще запретить здесь движение бензиновых машин, надо решить еще одну проблему. Вот там, в той стороне (показывает в противоположную от въезда на набережную сторону) есть отель, и есть другая дорога, но посередине набережной стоит шлагбаум. Якобы, по слухам, этот отель отдали МВД. Но непосредственно при въезде в отель стоит еще один шлагбаум. Так зачем перегораживать набережную?! Ну, видимо, какие-то люди, которые в отеле этом живут, не хотят, чтобы все остальные там ездили... В общем, чтобы запретить на набережной проезд бензиновых машин, нам надо снять тот шлагбаум. А для этого надо, наверное, Колокольцеву написать. Может, «Комсомолка» об этом расскажет...

- Неужели никто не знает, что за люди поставили этот злосчастный шлагбаум?

- Нет! Мэрия побаивается, хотя и признает, что надо шлагбаум этот спилить. Я говорю - давайте, если спилите, я ту часть дороги за свой счет отремонтирую. Я же набережную городу подарил давным-давно - вот те два километра набережной я делал, и эти вот столбы, бычками заваленные, и пляж дизайнерский - тоже мой. Ну вроде бы власти «за». Осталось только решить, что делать с гражданами. К сожалению, вот эта московская история, когда ходят парковщики, когда работают камеры, пока еще до Крыма не дошла, потому что нужен софт, нужно все это как-то связать с ГАИ...

- Но в Москве это все тоже делалось довольно долго, здесь вряд ли получится быстрее.

- Эвакуаторы - это частная служба. Может, службу парковщиков тоже в частные руки отдать? Я переодену сотрудников своей службы безопасности в парковщиков, они будут ходить, две недели штрафовать - все перестанут бросать тут свои машины, будут оставлять их там, на той парковке, будут садится на электрокары и бесплатно приезжать сюда и наслаждаться красивой набережной, с арт- и эко-элементами. Я привезу 20 электрических машин и буду их тут парковать, причем делать это правильно. Электрическую машину можно будет тут парковать, в отличие от бензиновой.

И еще одна фишка. В Симферополе начинали свой бизнес создатели компании «Умная среда» Алексей Черханов и Алексей Варламов. Это тридцатилетние парни, которые разработали технологию производства стройматериалов и малых архитектурных форм из переработанного пластика и песка. И даже сделали заводские станки. 30 % пластика, 70% песка. А песок - самый дешевый и самый экологичный материал. Они делают из этого доски, из которых делают дома, лавки и так далее - вообще атас! Доски тяжелые - допустим, можно сделать кровать на пляж, она будет весить триста килограмм и никакой шторм ее с места не сдвинет. Ведь во время шторма с пляжа все надо убирать, люди мучаются, а эти штуки будут лежать на пляже постоянно: бросил матрас - и все.

Но этих ребят выдавили из Крыма.

- Кто?

- Региональные операторы по мусору. Запретили им строить завод. И они уехали в Санкт-Петербург. За три года сделали 13 франшиз, признаны самой экологичной компанией в стране. Средняя лицензия на оборудование по производству вот этих вот досок из пластика - миллион рублей. Круче Безоса есть люди! Я только вчера о них узнал - тут же им назаказывал для нашего эко-парка всяких лавочек, потом бунгало построим.... Это дешевле бетона и дерева. А дерево ж мы все равно пилим. Вроде экологичный материал, но только мы же его срубаем...

Обычно ведь, перерабатывая пластик, мы опять выпускаем пластиковую бутылку. А перед этими ребятами, которые делают из пластика долговечные вещи, я снимаю шляпу. Это надо экспортировать в развивающиеся страны - получить экспортные кредиты и продавать в эти страны на заводы, потому что там очень много мусора.

Цех по переработке пластиковых отходов и мусора на территории отеля

Дальше - сюда надо ставить электрические корабли. Мы же спустили на воду один из первых в мире электрокораблей. Он тестируется, плавает на Неве - 90 кресел. Следующий - уже 32 метра и двести кресел, морской. Будет готов через 8 месяцев, как часы. И еще через два месяца мы достроим верфь под Питером новую, будем собирать по два судна в месяц. Верфь выйдет на боевой режим работы через восемь месяцев, получим сертификат. Но есть проблема: всем российским операторам судов - их около пяти тысяч - конечно, не до экологии. Грубо говоря, один большой теплоход - это по уровню негативного воздействия на экологию как десять тысяч дизельных грузовиков. Но они стоят 10-20 миллионов рублей, а любой оператор считает деньги. А наше новое электрическое судно стоит 160 миллионов рублей.

Первый в России пассажирский прогулочный катамаран на электрической тяге "Эковольт" проекта "Эмпериум"

- Тогда вам сложно будет оператора перевербовать...

- Но в эксплуатации мы в 12 раз дешевле! У нас есть батарея уникальная - 14 часов держит, заряжается час. И, конечно, здесь такие корабли нужны. Но есть еще одна проблема: здесь нет ни одного оператора, у которого больше, условно говоря, полутора рыдванов, они неплатежеспособны. И здесь государство должно сыграть ту роль, которое оно играет, допустим, в Скандинавии. Оно должно через свою лизинговую компанию давать возможность операторам заходить в этот формат с новым электрическим судном. И при этом законодательно вытеснять эти старые рыдваны. Так же как и законодательно надо помогать электрическим машинам. Да, электрическая машина на входе дороже бензиновой - окей, первый шаг сделан, импортные пошлины сняты (только почему-то лишь на полтора года). Дальше - надо разрешать парковку электрическим авто там, где запрещена парковка обычным. Я готов поставить заправки, делать ТО, закупить машины, но мне нужна какая-нибудь лизинговая компания.

"Эковольт" был спущен на воду 27 июня 2020 в Санкт-Петербурге

К сожалению, деньги в Крым заходят только на большие федеральные программы, а деньги частного сектора и госбанков сюда не приходят.

Чтобы развивать электротранспорт, нужен гандикап, то есть фора. Ведь машины на электрической тяге пока стоят дороже обычных авто, и у них нет вторичного рынка. Но, понимая, что за ними будущее, государство может дать определенные преимущества – отменить транспортный налог на электрокары, предоставить эксклюзивные парковки, заправки и т.п. В Крыму, например, власти могут побудить отели возить своих клиентов, которые платят за трансфер из аэропорта, на электрических машинах. Они в 10 раз дешевле в эксплуатации. А почему так? Я посмотрел на каршеринги в Москве - они все убыточные. Кроме самого парка автомобилей, есть еще дорогой софт, дорогой менеджмент, вандализм - ломают машины... Плюс конкуренция с такси. Хотелось бы, чтобы мне дали возможность запустить в Крыму оператора каршеринговых электромобилей. Я просто докажу отелям, что им так выгоднее, потому что их гости будут в итоге меньше платить. И я не хотел бы сталкиваться с таксистами. Вот, допустим, знаете, что делают против «Белки» (оператор каршеринга - Ред.) в Краснодаре? Администрация им под предлогом коронавируса не разрешает запускать каршер, а они уже все оплатили, купили 700 машин. А таксисты в аэропорту берут эти машины каршеринга, угоняют их в горы и там бросают, чтобы прилетевший человек мог только на такси ехать. Ну то есть это уже война, и мне бы хотелось ее здесь избежать. Но на то государство и регулятор - если вы правда хотите (а я уверен, что власти Крыма на самом деле хотят сделать полуостров зеленым), это абсолютно реалистично, и это не требует миллиардов долларов, это требует меньше - там десять миллионов долларов, тут - пять.... Здесь вообще нужно больше не денег, а ума.

Корабль построен полностью из комплектующих, разработанных и произведенных в России, включая батареи

Вот, к примеру, в ближайшее время я привезу сюда несколько умных столбов. Он дороже обычного, но намного красивее. У него есть дисплей, который показывает что угодно - метеоусловия, рекламу, наблюдать за безопасностью и штрафовать может. Там же есть зарядка для машин, телефонов, вай-фай... Если такими столбами заставить всю Алушту, она будет управляться гораздо эффективнее. Я три таких столба поставлю, но на большее количество у меня нет ресурсов, мне эти столбы обойдутся в два с половиной миллиона рублей. Или автопилотные вендинговые машины. Недавно Pepsico закупила тысячу таких у китайцев. И Россия такие делает.

- Это как? Ты сидишь, и к тебе автомат с газировкой и шоколадками сам подъезжает?

- Да! Русские делают дизайн таких машин круче всех в мире. Про трамвай Р-1 знаете? Не трамвай, а космический корабль, дизайнеры всего мира о нем писали. К сожалению, прототип так и не был доделан, он стоит в музее «Уралвагонзавода». Я предложил дизайнерам: если вы мне расходы на прототип впишете в десять миллионов рублей, я сделаю его у себя на заводе в Чехове, который делает запорную арматуру для атомных станций. И будет он у меня там ездить... Но то ли он нереализуем с точки зрения практики, то ли конкуренция высока и денег не хватило - я пока разбираюсь, в чем причина.

Но вендинговые машины автопилотные - это было бы очень круто. Но, к сожалению, прототип пока очень дорогой, мне точно не по карману. Я хочу поговорить с парой больших госбанков. Один русский парень живет в Финляндии и делает для этих автоматов «мозги». Он говорит: «Мне, чтобы сделать прототип и не пролететь с этим проектом, нужно сто миллионов рублей». Я такие расходы не потяну. Но для «Яндекса» и Сбера это очень выгодная штука. Рекламу даешь, плюс здоровое питание. Тут много функций, которые перевешивают тот факт, что это намного дороже обычного вендингового автомата. Сейчас ведь что придумали - есть даже вендинговый автомат, который из холодильника берет пищу и сам ее разогревает. То есть замахнулись на святое - полностью заменить кафе!

- Если все это привезти в Крым, представьте, какое количество бизнеса, причем исконно курортного, вы такими новшествами убьете.

- Ну, смотрите, вон сидят тетушки, обвешанные плакатами с информацией по жилью и прочему - зазывалы. Почему им не дать вместо плакатов «таблетку»? Я ж не говорю, что этих тетушек надо заменить на вендинговые машины...

- А я не столько про рабочие места, сколько про то, что есть люди, которые «крышуют» тот или иной бизнес, а вы на этот бизнес, получается, «наезжаете» с помощью высоких технологий...

- Я такую мысль выскажу, в которую могут не все поверить: вот вся эта история - про 90-е, про Крым, про то, что тут все и все под «крышами» - она в ближайшие два-три года уйдет. Это остаточное явление, его, в принципе, уже нет. Я вот уверен, что если бы я стал заниматься здесь каршером, то у меня не было бы войны с таксистами. Разговоры о крышах - это больше перехлест, сплетни.

Но есть проблема с прессом на малый бизнес. Потому что если хочешь тут что-то начать, ты должен пройти кучу всяких бюрократических согласований, потратить на вход кучу денег. Например, вы должен обязательно стационарное здание построить. Зачем? Почему обязательно стационарное? Может, я хочу построить маленький сарайчик из досочек. Нельзя! Например, для торговли алкоголем ты должен поставить стационар.

А я же могу из пластика тут столько всего построить... Например, марину (причал для кораблей - Ред.). Разрешите мне! Но ведь замучаешься с разрешением. Потому что государства стало так много, оно стало таким сильным, что затрахаешься согласовывать. А государство само не будет строить. И вот что бы я точно покритиковал - это слишком большую роль государства во всем. Надо малый бизнес оставить в покое. И НДС убрать. И перестать проверками бизнес мучить. Об этом много говорят. Для бизнеса площадка осталась крохотная - дискотека, кафе, парикмахерская.... В строительстве идет монополизация. В Москве сейчас строят пять компаний, а раньше было сто. И это на самом деле очень плохо. В нефтянке у нас два-три крупных монстра. А в Америке 15 тысяч нефтяных компаний, и это драйв дает невероятный. Потому что нельзя заменить государством частный сектор. Оно в этой ситуации постепенно превращается в большого монструозного коммерса. Причем коммерсом является и прокуратура, и Роспотребнадзор, и много кто еще... Конечно, от малого бизнеса надо отвязаться. Но кто меня будет слушать...

Ты даже яйца не можешь выращивать! А я очень хотел выращивать яйца. У меня куры есть, я подумал - дай-ка буду выращивать яйца, дети мои будут их разрисовывать, паковать... Ничего подобного - невозможно вообще! Санэпидемконтроль за этим жестко следит из-за сальмонеллы. Я попросил юристов все выяснить, объяснил - вот у меня дети хотят разрисовывать яйца, а потом я будут их поставлять - красивые, экологические. Идея у меня была такая - «Стальные яйца от Лебедева» (смеется). Не получилось!

- Жаль, действительно было бы забавно...

- Но я вам обещаю - здесь на набережной я точно буду продавать свою еду, разные вещи, которые я сделал очень вкусными. Я пока не могу их сделать сильно дешевыми, потому что в них вложено очень много ручного труда. Упаковка только бумажная, экологичная... Я хочу эту набережную сделать зоной правильного питания. Здесь я сделаю постоянный эко-шоп, куда можно будет приносить пластик и сдавать его. Знаете, сколько стоит килограмм? При сдачи правильно подобранного пластика - 50 центов (около 37 рублей - Ред.)!

- То есть это как бутылки стеклянные сдавать?

- Да! Вот эти ребята, про которых я вам рассказывал, которые делают доски из пластика - вот они пластик принимают и платят 50 центов за кило. Если просчитать всю цепочку: производство, продажа, то 50 центов за один принятый килограмм - реальная цена. Единственный недостаток (но отчасти и плюс) этого материала - очень тяжелая доска получается. Она типа чугуна, она вечная, она вообще не горит. И если вы научитесь все это продавать, то на входе вы можете платить 50 центов. Да, килограмм пустых пластиковых бутылок - это надо прилично насобирать, но, с другой стороны, они же валяются везде.

Мы, кстати, хотим в середине августа сделать экологическую дискотеку. Мы обнаружили большой овраг, он довольно далеко и громким звуком мы там никому не мешаем. Идея у меня была такая - люди приезжают сюда, на набережную, тут кафе, здоровое питание, мастер-классы... А вечером они идут на эко-дискотеку. Это - первый элемент эко-парка. Наверху будут жирафы. Я с московским зоопарком согласовал условия содержания, сделал проект. Осталось купить жирафов. К сожалению, европейские зоопарки в Крым жирафа не отдадут, а торговля жирафами в Африке полусерая. А я так не хочу.

Я хотел сделать, как в Кении в одном знаменитом отеле - когда с ребенком приезжаешь, завтракаешь, а жираф засовывает в большое окно голову и ребенок его кормит.

- Почему именно жирафы?

- Ну, дети же их так любят! Плюс здесь большая территория, климат для них нормальный. И мы сделаем так, что это не будет зоопарк, и жирафы не будут в клетках сидеть...

«ИЗ КРЫМА НЕ ИЗВЛЕК НИ КОПЕЙКИ»

- Жирафы - классная идея, да, народ на это обязательно клюнет. Но в целом все ваши планы - здоровое питание, арт-набережная - кажутся слишком прогрессивными для наших людей. Нужно ли им это, смогут ли оценить? Не боитесь, что не смогут?

- Есть такое дело. Но я вас уверяю, что если мне помогут сделать так, как я хочу, и набережная будет пешеходной, приспособленной для занятий спортом, если делать здесь карнавалы, многое в сознании людей поменяется... Знаете, когда я здесь проводил карнавал 20 октября, я боялся,что не всем понравится, что погода будет не очень. А в итоге - 12 тысяч человек не то что были довольны - улыбки до ушей были даже у тех, кто вообще не улыбался последние лет 10. Это был реальный кайф. Многие в Ялте и Симферополе расстроилась - мол, а мы не знали, вы должны были нам сообщить о таком мероприятии... Слышали про Бурбон-стрит в Новом Орлеане? Вот там движуха 24 часа в сутки - люди сидят на балконах, бросают вниз какие-то венки, денежки, а там народ просто ходит, веселится, играют оркестры... Вот примерно такая история и здесь была бы. Тут же набережная - одна из самых длинных в мире. Чем она хуже, скажем, Каннской? Нужно просто захотеть да и сделать. И я довольно много сделал. И мне почему-то кажется, что общественное мнение поворачивается, меняется. Приходят люди в галерею живописи, со всеми выставленными здесь на набережной арт-объектами постоянно фотографируются...

Я же давно этим занимаюсь и я уверен, что все здесь будет. И карнавалы, и электрические суда... Я уверен, что, купив сюда тысячу электрических машин, мы обгоним Москву в два раза. Сейчас 84 штуки. Это все достаточно рентабельно при маленьком повороте.

Раньше, когда я делал частно-государственные партнерства - «Ильюшин Финанс», «Рэд Уингс», «Аэрофлот» - они не получались, хотя все эти компании у государства являются одними из крупнейших. И это взаимодействие оставило какой-то след, хотя меня оттуда попросили. Нестрашно - я ушел на другой уровень. Но мне кажется, отношение ко мне тоже поменялось. Поэтому, если мы сейчас здесь кое-какие частно-государственные партнерства организуем, то мы сможем обустроить общественно-городские пространства. Это единственное, что в Крыму недоделано.

Ну вот у меня проект есть интересный в Евпатории. Там у меня есть скважина термальных вод, во времена СССР еще открытая., и люди хотели там построить дорогущий курорт. Зачем? Постройте просто бассейн с открытыми раздевалками, и они будут работать круглый год - как в Исландии или Швейцарии. Круглый год! Вот и считайте, сколько человек туда придет. Потратьте миллион долларов, и вы сделаете в Евпатории потрясающий термальный курорт, какого нет в Крыму. В Саках еще есть одна скважина, там какой-то слабенький инвестор, я его сейчас найду и попробую договориться. Потому что я знаю, как строить, я более миллиона квадратных метров в своей жизни построил. И здесь вот тоже я все строил. И тут у меня внутри в городе еще 20 зданий, и дальше по набережной аквапарк.... И я не извлек из Крыма ни копейки денег.

- Вообще ни одной?

- Ни одной, никогда! Потому что я все время что-то делаю, инвестирую и так далее. Мне это нравится. И мне кажется, общественно мнение поменялось. Может быть, я заблуждаюсь. Но ко мне же часто на улицах люди подходят, жмут руку, и мне это приятно. Люди позитивно реагируют на красивые правильные вещи. И по части экологии они все правильно понимают. Просто их надо чуть-чуть подтолкнуть, показать пример. Я уверен, что с пластиком точно можно людям все объяснить. Вот мы сейчас обучаем наших горничных в отеле (отель More в Алуште -Ред.), как сортировать пластик, гостей просим - мол, ребят, вы отдыхаете в эко-отеле , пожалуйста, вот это сюда выбрасывайте, это - сюда...

- Речь о раздельном сборе мусора?

- Да. Мы поставили прессы и шредеры, сделаем компостную машину. Дорогое оборудование, да, зато мы уменьшим количество вывозимого на полигон мусора раз в пять! Соотвественно, грузовиков будет ездить меньше туда-сюда. Может быть, кто-то из регоператоров на меня обидится - понятно, что им хочется больше мусора возить, потому что им платят за объемы. Но мне на это плевать!

Любой отель платит за вывоз мусора - 200, 300, 500 тысяч рублей в год. Мы платим миллион четыреста, но мы большие. Оборудование обошлось мне в два миллиона. Но для любого другого отеля я предлагаю такую модель. Вот 300 тысяч ты за вывоз мусора платил. Теперь ты взял в аренду пресс и шредер, платишь за них сто тысяч в год, уменьшаешь объем вывозимого мусора в пять раз, экономишь, сэкономленные деньги оставляешь себе. Отели здесь генерируют большую часть мусора, посколько тут шесть миллионов отдыхающих и два миллиона проживающих. Если отели количество мусора в пять раз уменьшат, это будет большой шаг вперед.

А дальше я всем объясню, куда двигаться с пластиком. Только его надо правильно собирать. Это важная штука - когда смешиваешь два вида пластика, из него уже может не получиться тот материал, который с песком граннулируется и получаются эти доски.

О ХАРВИ ВАЙШТЕЙНЕ, КЕВИНЕ СПЕЙСИ И ТРИЛЛИОНЕ ДОЛЛАРОВ

- Вы говорите о том, что власти вас поддерживают. Но в начале года в ваших отношениях с властями города были серьезные проблемы - вам повысили арендную плату чуть ли не в десять раз...

- В 14! У меня было два пустыря. Видимо, кому-то они приглянулись, и мне сказали - вот у тебя тут гостиницы. Я говорю - на пустырях гостиниц нет. Поезжайте и посмотрите - там ничего нету! Они: ничего-ничего - в 14 раз. Я пошел в суд, успешно его проиграл. И мне натикало уже 160 миллионов - собственно аренда, пенни, штрафы... У меня три отеля, у которых совокупная годовая выручка - 650 миллионов. Налоговая все это проверяет, я тысячу рабочих мест здесь создал. В сезон я зарабатываю, условно, 100 миллионов рублей, в межсезонье я плачу за содержание отелей и персонала, который я не распускаю, 120 миллионов, - за электричество, тепло, за землю... И вот прошло 2 с половиной года, мне накапало 160 миллионов. Вроде я с властями договорился, что мне пенни и штрафы спишут, а остальное рассрочат на длительный период, исходя из моих финансовых показателей. Ну потому что, ребят, если у меня прибыль у одной гостиницы четыре миллиона в год, а у другой - пять, как я могу 160 выплатить? Они говорят - согласны, ерунда какая-то получилась... Надеюсь, в ближайшее время мы этот вопрос решим. Сначала мне дадут рассрочку на пять лет, потом примут специальный закон, разрешающий рассрочку до 30 лет, и его на меня распространят. Если 160 миллионов на 20 лет - ну, буду с минусом работать, прибыли не будет. Но я ее отсюда никогда и не забирал.

- Объясните, почему все-таки Крым? Многие не могут понять, почему такой крупный бизнесмен, миллиардер...

- Ну какой я миллиардер?!

- Поверьте, для народа вы по-прежнему миллиардер, олигарх...

- ...а еще банкиром меня называют, хотя я уже полгода не банкир. Я вообще был борец с банкирами. И когда на меня наехали коррумпированные сотрудники ФСБ, которые сидят в Лефортово, и заставили меня выплатить клиентам, которых они напугали, их деньги, которые я собирал 15 лет, я выплатил миллиард долларов. Я мог с ним уехать в Лондон, у меня там газета. Я мог объявить себя диссидентом. Как сейчас все жулики делают. Как только выезжают, сразу говорят: « Я - жертва кровавого режима!» Какого режима?! Смех один... А я вот поступил по-другому, поэтому бизнес мой помножен был на ноль. И все вот эти вещи - олигархом называют, банкиром... Ну, пусть... Это так сразу не проходит...

- И все же - почему Крым? Почему, при всех этих проблемах, при всей бюрократии, финансовых потерях, вы остаетесь здесь?

- Нужно быть последовательным, настойчивым.

- То есть это спортивный интерес? Не можете бросить то, что начали?

- Ну, я деятельный. Может, я не всегда хорошо считаю, не всегда хорошо в людях разбираюсь, но я ставлю перед собой интересные задачи по изменению мира. Мне хочется мир менять - есть у меня вот такая странная манера. И, допустим, моя борьба с триллионом долларов, который воруют каждый год во всем мире, продолжается. Я кино делаю. Уже трейлер есть развернутый, на шесть минут.

- Это будет документальный фильм?

- Нет, художественный (картина, посвященная раскрытию схем глобального финансового мошенничества, называется «Банкстеры», главную роль в ней играет звезда «Эпидемии» и «Нюхача» Кирилл Кяро - Ред.). Но я его показывал пока только звездам мирового кинематографа... Если уж мы заговорили о кино: я считаю, что при все том, что Харви Вайнштейн заслужил свой приговор, то, что еще до суда его предали анафеме, неправильно. Это мне напоминает 37 год. Вот написали про маршала Блюхера, что он японский шпион, и хана ему. Так и про Харви - написали, что он насиловал, и все... При этом многие из этих девушек сами к нему в постель прыгали.

- Вы с ним общались?

- Я его знаю хорошо. Да, он не сильно симпатичный парень, и он этими девушками, конечно, пользовался. Но предавать анафеме - это неправильно. Вообще в современной Америке многие вещи ужасают. Я хотел с ним поговорить, но понял, что если это сделаю, то моему кино точно несдобровать. Я Кевина (речь о Кевин Спейси - Ред.) искал... У него же похожая ситуация. С какой стати вы, общество, предаете анафеме человека, если вы вообще ничего не доказали? Кто-то тридцать лет назад сказал, что он к кому-то приставал...

Так вот, я показал трейлер Джону Малковичу, показал Хью Гранту, хотел у них спросить, я прав или нет? Вот я считаю, что если есть эта беловоротничковая преступность, когда при попустительстве властей триллион воруется и прячется в оффшорах, и это делают западные юристы и банки, то Россия вообще не при чем. Все эти Бородины и Пугачевы обучены вашими юристами, прикрыты вашими аудиторами, и деньги спрятаны и отмыты у вас. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу? Надо, чтоб англичане у этих наших беглых банкиров сами деньги отобрали в свой бюджет, либо нам их отдали, а себе этих людей оставили, но уже без денег. А то Бородин недавно миллион фунтов пожертвовал на борьбу с ковидом. И какой-то благотворительный фонд взял у него деньги и стал его хвалить. Стыдно же! Он здесь украл миллиарды долларов, в лоб! Какой он диссидент? Какое политическое убежище? Он весь орденами обвешен, Лужков ему целую кучу этих орденов надавал.

Да, я не верю, что я когда-либо добьюсь чего-то, пока американцы сами не наведут порядок у себя в собственном доме. Я ведь кому только не написал о том, что в крупнейшем американском фонде «Фрэнклин Тэмплтон» лежит 8,5 миллиарда долларов, украденных Януковичем. И, получается, украинский народ платит в МВФ и во «Фрэнклин Тэмплтон» внешний долг. А один из совладельцев этого фонда был основным спонсором Обамы. И что, американцы не видели, что Янукович и вся его кодла ворует миллиард долларов каждый месяц? Вы кэш подвозили, забирали, вы не могли не обратить внимание на то, что в Киеве образовался спрос на миллиард долларов непонятного происхождения. И так четыре года! Да никогда не поверю, что администрация Обамы этого не видела. В общем, мир полон лицемерия.

Да, эту задачу - чтоб этот триллион прекратили воровать - я, скорее всего, никогда не решу. Хотя... Бог его знает. Например, в ООН создали комиссию по борьбе с этим процессом и возвратом денег на родину. Вот начните с Джейкоба Зума - у вас есть президент ЮАР, CNN говорит, что он украл 30 миллиардов долларов, он под судом. Я вас уверяю, что его отмажут, и ничего никогда и никто не вернет. Они офигели - 30 миллиардов, один президент ЮАР! Так что России в этой огромной мошеннической машине - один процент. При чем тут Россия? Кто этому научил, кто придумал? Под чьей защитой находятся 150 наших банкиров, сбежавших в Лондон и укравших 100 миллиардов?

«ПРОВЕДИТЕ ЕЩЕ 10 РЕФЕРЕНДУМОВ - РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ТОТ ЖЕ»

- Но если, как вы сами говорите, эту систему не победить, то, получается, вы - идеалист.

- Это точно! Это я знаю. Идеалист и фантазер. Но жить жизнью обывателя, пусть и богатого - это не для меня.

- А ведь те самые обыватели, для которых вы - олигарх, банкир, разведчик, никогда не поверят в то, что вы делаете что-то вопреки собственным финансовым интересам. Наверняка же вам обидно?

- Обидно, согласен. Но, слушайте, я же в Нелидово (город в Тверской области, где работает одно из принадлежащих Лебедеву заведений здорового питания «Петрушка» - Ред.) кормлю уже два года тысячу человек. Не то что бы я кричу об этом, но рассказываю, и «Комсомолка» об этом писала, что очень приятно. И я хочу объяснить, что это не прихоть, что это не барин, который с ума сошел и слонов защищает, решил вдруг накормить всех. Хотя первоначально реакция была именно такая. Люди брали карточку на тысячу рублей - можно было у меня поесть восемь раз, вкусно и полезно. А потом отдавали - мол, не хочу!

- Почему?

- Не знаю - русские люди, гордость... «Пошел он на фиг!» Но последний опрос, который мы проводили (18 тысяч жителей в городе, опросили две с половиной) - показал, что 70 % на вопрос, хотите ли вы быть городом №1 по здоровому питанию, ответили, что хотим. А два года назад хотело только 30 %. Ну просто людям было непонятно, что это такое. Им априори хотелось послать всех на фиг.

- Дескать, я лучше в «Макдональдсе» поем или Доширак куплю?

- Да-да, или шаурму... Я четыре года с этим экспериментирую. Есть уже совсем идеалистическая вещь - я хочу в 2025 году сделать Россию номером один по здоровому питанию. Я говорю с государством. У государства есть план - 300 миллиардов выделить малоимущим, чтоб покупали еду по карточкам специальным в розничных сетях. Я говорю - дайте эти деньги компаниям питания, у которых не менее ста точек. Проведите конкурс - пусть сделают диетологическое меню, оттестируйте это меню в Минздраве. Определите средний чек - 120 рублей. Вы даете эти 300 миллиардов этим компаниям, они кормят малоимущих. А государство убивает сразу несколько зайцев. Во-первых, помогает точкам питания, попавшим в гораздо более тяжелую ситуацию, чем сети. Во-вторых, подсаживает 15 миллионов человек на здоровое питание. О какой стране можно сказать, что 15% населения правильно питается? Точно не об Америке! В-третьих, вы решаете проблему борьбы с бедностью.

- И что отвечает вам государство?

- В принципе, в правительстве меня слышат. Я говорю - я тоже хочу принять участие в этом, но у меня не сто, а восемь точек пока, я тренируюсь, кручусь. Но я вам демонстрирую, что я один могу кормить две тысячи человек. Вот у меня фудскост, вот мнения этих людей, вот средний чек - 130 рублей...

Есть один интересный момент - продукты, которые можно применить для правильного питания, но которые выбрасываются, так как заканчивается их срок годности. В мире таких продуктов выбрасывается на миллиарды долларов. В США - на 160 миллиардов. У нас - минимум 7-8 миллиардов. Но у нас соотношение между готовностью отдавать и представлениями Роспотребнадзора по поводу годности продуктов настолько сложное, что этот ресурс не применяется. А его надо применять. Во Франции, допустим, любой магазин, площадь которого больше четырехсот метров, обязан отдавать продукты, срок годности которых не истек, но которые уже нельзя продавать, благотворительным организациям. Они уже сами готовят, сами доставляют, сами кормят.

- Кажется, что Крым выиграл благодаря пандемии - резко увеличилось количество отдыхающих. Насколько это серьезный плюс для ваших бизнес-проектов?

- Конечно, хорошо, что люди сюда поехали. Если бы к природе - воздуху, горам, морю, которое лучше, чем в Италии - добавить все необходимое, вообще было бы замечательно. Уже многое сделано - аэропорт, дороги. Осталось городские пространства обустроить. И это произойдет. И я рад, что сюда люди едут. Я понимаю, что, может быть, им просто некуда сейчас ехать, но, я надеюсь, им понравится и они приедут снова. Плюс с межсезоньем проблема. Алушта, Ялта - все города пустые в межсезонье. А погода же прекрасная, даже зимой 10-15, солнце почти всегда. И надо сделать так, чтобы люди в межсезонье тоже приежали - в клиники например. Вот, например, моя клиника (Nature Clinic в Алуште - Ред.). Они там здорового человека приводят в порядок. Сегодня как раз там проходил процедуры, на диете сидел. Ел овощной бульон, овес с грибами - больше ничего. Массажи, всякие криокамеры... Периодически все это надо делать. Спорт - обязательно. Вчера вот я в теннис играл...

- И снова ретранслирую мысли обывателя - если Лебедев так любит спорт, то зачем он занимается эко-проектами? Купил бы какой-нибудь клуб футбольный, как Абрамович...

- У меня нет денег! У меня был миллиард, но я, как сказал уже, его отдал. Хотя Forbes насчитал даже два миллиарда...

- Вы вроде бы даже просили их вас из списка богачей убрать.

- Ну да, неприятно это. Ну как вы эти миллиарды считаете? «Аэрофлот» на пике капитализации чего-то стоил, да, но у меня к тому времени было 15%, а не 30. А в банке (Национальный Резервный Банк - Ред.) был капитал, да, но я ж его отдал людям, когда они пришли деньги забирать. И на этом все закончилось. Отель не столько приносит, сколько уносит. Сейчас, правда, я выровнял в ноль, в сезон зарабатываю. Но в конце сентября резко падает загрузка, и мы начинаем, образно говоря, «ловить лося» (от английского loss - термин из сленга финансовых трейдеров, означает «получить убытки», Ред.)...

Ну вот, я возвращаюсь к тому, что если мы здесь, на набережной в Алуште, на отрезке в районе полутора километров, сделаем такой маленький тестовый форпост для Крыма, поставим оборудование для уменьшение вывоза мусора, начнем переработку, поставим электрические заправки, купим электрические машины, а через восемь месяцев сделаем электрический корабль - вот уже будет серьезная история. Лиха беда начало. И в августе сделаем здесь карнавал, и не на один день. И тогда весь мир сюда приедет. И украинцы в том числе.

Я ведь понимаю, в этой истории с возвращением Крыма мы, наверное, что-то нарушили - может, какие-то будапештские соглашения... Но если провести сейчас еще раз 10 референдумов, под строжайшим контролем ООН и ОБСЕ, они все дадут такой же результат - это сто прооцентов! Наверное, украинские руководители сейчас вынуждены считаться с частью общественного мнения, которое носит агрессивно-националистический характер. Но это не доминирующие настроения. И, мне кажется, эта националистическая истерика уже затихает.