Рецензия на книгу Вадима Безделева «Таро: как научиться читать»

Вадим Безделев заработал хорошую репутацию парапсихолога, таролога, нумеролога, тренера духовного и личностного развития. Он является автором методики эзокоучинга – эзотерического коучинга. Вадим по образованию психолог, это отразилось на его дальнейшей карьере – в своих практиках Безделев совмещает эзотерику и современную психологию. Также автор владеет знаниями в энергокоррекции, астрологии, тибетской методологии. Все свои навыки он применяет для организации многочисленных курсов и тренингов. Эзокоучинг Вадима Безделева зарекомендовал себя как мощное средство для раскрытия внутреннего потенциала личности. Автор говорит, что его миссия – помогать людям саморазвиваться и таким образом улучшать их качество жизни.

Книга «Таро: как научиться читать» – это вторая большая работа автора. Она представляет собой фактически энциклопедию профессионального таролога. Книга была создана Вадимом Безделевым после многочисленных просьб его учеников воплотить богатство его знаний в сфере карт Таро в книжном формате. Она будет особенно увлекательной и полезной для тех, кто уже посещал тренинги, курсы, семинары и прочие мероприятия, организованные Вадимом.

Книга «Таро: как научиться читать» – это вторая большая работа автора.

Прочитав книгу, любой желающий сможет научиться правильно взаимодействовать с колодой. В книге описано, как правильно подготовиться, как выбрать «прибыльную» колоду, наполнить ее энергией, завершить сессию и т. д. Начинающий таролог сможет разобраться в структуре колоды карт Таро. Также в книге автор в деталях обучает читателя тому, как трактовать расклады. Овладев искусством обращения с картами Таро, читатель сможет самостоятельно найти ответы на различные жизненные вопросы, научится правильно воспринимать жизнь и поймет свое истинное предназначение.

Как и все работы автора, «Таро: как научиться читать» легко читается. Дело не только в правильно подобранном шрифте и структуре материала. Он изложен не совсем в привычном для книг стиле. Живой язык, которым написана книга, создает ощущение присутствия, как будто читатель находится в аудитории на живом уроке. В книге более 100 страниц – это иллюстрации, поэтому процесс обучения будет проходить максимально комфортно.

Самой первой работой Вадима Безделева является книга «Как быстро освоить карты Таро». Это комплексное дополнение к книге «Таро: как научиться читать». Третья книга автора – «Нумерология: секреты рождения» была издана в 2020 г. В ней Вадим раскрывает свое богатство знаний в сфере нумерологии и тайн чисел. После прочтения все приобщившиеся в той или иной степени осознают свое предназначение в жизни, скрытые таланты, с легкостью определят преимущества и недостатки своего характера.

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