Озвучены заработки министров Крыма, их жен и мужей

Глава Крыма Сергей Аксенов и вице-премьеры его правительства зарабатывают меньше своих «вторых половин». По декларациям о доходах за 2019 год, опубликованным на правительственном портале, заработок супруги Аксенова в 3,5 раза больше, чем у мужа.

На 4 миллиона рублей опередила по доходам своего благоверного жена вице-премьера Евгения Кабанова. Почти в 6 раз отличаются доходы вице-премьера - министра финансов Ирины Кивико от заработков мужа - он успешнее.

За 2019 год глава Крыма заработал 4,3 миллиона рублей. Вместе с супругой Еленой он пользует земельный участок в 6 соток и дом в 577 квадратов. Личного автомобиля у главы региона нет. Зато у его супруги в собственности BMW 750 LI XDRIVE,отдельный земельный участок в 9,5 соток, 3 квартиры и 11 нежилых помещений разной площади. Доход жены главы Крыма за 2019 год составил 14,7 миллиона рублей.

Больше за прошлый год заработала супруга вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Не являясь публичной фигурой, она получила доход в 16,8 миллиона рублей, делит с мужем квартиру в 305 квадратов и имеет свою собственную в 74 кв.м, ездит на BMW X6, а также владеет 8 нежилыми помещениями разной площади.

Доход ее мужа за прошлый год составил без малого 13 миллионов рублей, он владеет участком в 2,3 сотки, блок-секцией жилого дома в 376 квадратов и 17 парковочными местами. В семье Кабановых воспитываются двое несовершеннолетних детей.

У вице-премьера Ирины Кивико доход за прошлый год 4,7 миллиона рублей не сравнится с заработками мужа - 23,5 миллиона рублей. С недвижимостью у четы Кивико тоже нет равноценности: вице-премьер разделяет с супругом два участка в 5 и 6 соток и садовый домик в 282 квадрата. В личном пользовании у Ирины Кивико квартира в 56 кв.м и автомобиль NISSAN Qashqai.

Ее супруг имеет свой собственный участок земли в 6,5 соток, 4 квартиры разной площади и два автомобиля - NISSAN X-Trail и HYUNDAI Creta. На иждивении супругов один несовершеннолетний ребенок.

Среди крымских чиновников с высоким уровнем дохода вице-премьер - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. За прошлый год он заработал чуть меньше Кабанова - 10,7 миллионов рублей. В собственности главы Минсельхоза два земельных участка общей площадью в 11,8 га. Совместно с супругой Рюмшин распоряжается 10 сотками земли, на которых построен дом в 187 квадратов.

Доход «второй половины» зампреда правительства тоже внушительный - 3,5 миллиона рублей, а также 4 участка на 17 га земли и 2 квартиры.

Вице-премьер правительства республики Игорь Михайличенко заработал за год 5,2 миллиона рублей. В пользовании зампреда две квартиры, одну из которых он делит с несовершеннолетним ребенком, в собственности - автомобиль Volkswagen Touareg.

Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк со скромными 5 миллионами рублей дохода, земельным участком почти в 0,5 га, квартирой и домиком в 105 квадратов, не может похвастаться бизнес-успехами жены - у нее всего 300 тысяч годового дохода. Зато на супругу оформлены несколько земельных участков, автомобиль PEUGEOT 307 и самоходное шасси Т-16М.

Вице-премьер - министр труда и социальной защиты Елена Романовская задекларировала 4,7 миллиона рублей дохода, вице-премьер РК - постпред республики при президенте Георгий Мурадов - 4 миллиона рублей, а вице-премьер Юлия Жукова - 3,5 миллиона рублей.

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