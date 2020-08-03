Врачи рассказали о ситуации с кишечными инфекциями в Крыму
Кишечные и ротавирусные инфекции – неотъемлемая часть летнего отдыха. В теплый сезон курортники регулярно страдают от разных ротаинфекций, а больницы не успевают освобождать места для больных. Этот год не стал исключением. Несмотря на то, что туристический сезон начался поздно, первые вспышки инфекций появились еще в конце мая. По словам главного внештатного инфекциониста минздрава Людмилы Прокудиной, август – самый уязвимый месяц для того, чтобы подхватить подобную болезнь.
В последнее время в социальных сетях люди все чаще жалуются на ротавирусные инфекции. Но, по словам специалистов, в Крыму ситуация все еще в пределах нормы.
Как отмечают инфекционисты, кишечных инфекций в этом году больше, чем ротавирусных.
- Туристы толпами приезжают на полуостров, купаются в море, едят немытые фрукты и овощи, а потом их пачками отправляют в инфекционку. Это стандартная ситуация во всех курортных городах. Пока что на полуострове ситуация стабильна, - рассказала КП-Крым инфекционист.
ГДЕ В КРЫМУ НАИБОЛЬШАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ?
Больше всего заболевших отмечается в курортных зонах: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, а среди обратившихся за помощью большинство - приезжие.
Как отмечает врач, повышенная заболеваемость наблюдается у детей, так как они много проглатывают воды во время купания и чаще взрослых едят немытые фрукты и овощи.
КИШЕЧКУ И РОТАВИРУС ЛЕЧАТ ТАМ ЖЕ, ГДЕ И КОРОНАВИРУС?
- Кишечная инфекция лечится только в инфекционных стационарах. Больные никак не контактируют с заболевшими ковидом, - отвечает КП-Крым Прокудина.
КАК РАСПОЗНАТЬ ИНФЕКЦИЮ?
Ротавирусная инфекция развивается очень быстро. Если для бактериальных инфекций нужно несколько суток, то для вируса достаточно всего несколько часов.
- Происходит обезвоживание, интоксикация, может подняться температура и боли в желудке. В таком случае обязательно нужно обращаться к врачу, потому что самолечение нередко вызывает осложнения, - отмечает врач-инфекционист.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ СИМПТОМЫ ИНФЕКЦИИ?
Все специалисты настоятельно рекомендуют вызывать врача. До вызова можно воспользоваться методом дробного питья (пить одинаковое количество воды в равных промежутках времени), тщательнее мыть овощи и фрукты и обязательно не забывать о личной гигиене.
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ИСТОЧНИК KP.RU