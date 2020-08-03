Врачи рассказали о ситуации с кишечными инфекциями в Крыму

Кишечные и ротавирусные инфекции – неотъемлемая часть летнего отдыха. В теплый сезон курортники регулярно страдают от разных ротаинфекций, а больницы не успевают освобождать места для больных. Этот год не стал исключением. Несмотря на то, что туристический сезон начался поздно, первые вспышки инфекций появились еще в конце мая. По словам главного внештатного инфекциониста минздрава Людмилы Прокудиной, август – самый уязвимый месяц для того, чтобы подхватить подобную болезнь.

В последнее время в социальных сетях люди все чаще жалуются на ротавирусные инфекции. Но, по словам специалистов, в Крыму ситуация все еще в пределах нормы.

Как отмечают инфекционисты, кишечных инфекций в этом году больше, чем ротавирусных.

- Туристы толпами приезжают на полуостров, купаются в море, едят немытые фрукты и овощи, а потом их пачками отправляют в инфекционку. Это стандартная ситуация во всех курортных городах. Пока что на полуострове ситуация стабильна, - рассказала КП-Крым инфекционист.

ГДЕ В КРЫМУ НАИБОЛЬШАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ?

Больше всего заболевших отмечается в курортных зонах: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, а среди обратившихся за помощью большинство - приезжие.

Как отмечает врач, повышенная заболеваемость наблюдается у детей, так как они много проглатывают воды во время купания и чаще взрослых едят немытые фрукты и овощи.

КИШЕЧКУ И РОТАВИРУС ЛЕЧАТ ТАМ ЖЕ, ГДЕ И КОРОНАВИРУС?

- Кишечная инфекция лечится только в инфекционных стационарах. Больные никак не контактируют с заболевшими ковидом, - отвечает КП-Крым Прокудина.

КАК РАСПОЗНАТЬ ИНФЕКЦИЮ?

Ротавирусная инфекция развивается очень быстро. Если для бактериальных инфекций нужно несколько суток, то для вируса достаточно всего несколько часов.

- Происходит обезвоживание, интоксикация, может подняться температура и боли в желудке. В таком случае обязательно нужно обращаться к врачу, потому что самолечение нередко вызывает осложнения, - отмечает врач-инфекционист.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ СИМПТОМЫ ИНФЕКЦИИ?

Все специалисты настоятельно рекомендуют вызывать врача. До вызова можно воспользоваться методом дробного питья (пить одинаковое количество воды в равных промежутках времени), тщательнее мыть овощи и фрукты и обязательно не забывать о личной гигиене.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ротавирус, боррелиоз и другие летние инфекции: как не провести отпуск на больничной койке

«Я только спросить!» На Радио «Комсомольская правда» запускается новая программа о здоровье (подробнее)

От ротавируса умирают сотни тысяч людей каждый год: Врачи сравнили смертность COVID и других инфекций

Вместе с врачом разбираемся - правда ли, что даже всем известная ротавирусная инфекция вызывает намного больше смертей, чем коронавирус (подробнее)