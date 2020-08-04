Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 августа: плюс 18 новых заболевших

В Крыму продолжается курортный сезон. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова сообщила, что бронирование отелей на сентябрь идет активно, а количество броней на бархатный сезон составляет примерно 70%.

При этом курортная Ялта лидирует по количеству выявленных случаев коронавируса. Так, за неделю из 162 заболевших 63 приходится на летнюю столицу Крыма. На втором месте Симферополь, с 25 по 31 июля здесь выявили 56 случаев.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 3 августа в Крыму зафиксировали 18 случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, семь заболевших сами обратились за медпомощью. За сутки на коронавирус взяли 373 пробы. 11 инфицированных выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего в Крыму зафиксировали 1323 случая коронавируса, 73 из них завезли из-за границы, 109 – из других субъектов РФ и по контакту с ними, 973 случая – при обращении за медпомощью и контактами с зараженными, 168 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период - 945 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 3 августа COVID-19 лабораторно подтвержден у двух человек в Севастополе. Один из заболевших - мужчина, приехавший в Севастополь на отдых. Также диагноз подтверждён у местной жительницы.

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