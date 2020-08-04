Крупнейший крымский банк открывает первые на полуострове «цифровые офисы»

В Крыму появились первые отделения РНКБ Банка в новом формате. В «цифровых офисах» операции совершают не сотрудники банка, а сами клиенты. Компьютеры для обслуживания посетителей тоже не требуются – все функции можно выполнить с помощью смартфонов и высокоскоростного wi-fi соединения.

Испытать на себе работу офиса нового поколения можно в Симферополе по адресу улица Севастопольская, 30/7 и в Севастополе на улице Ленина, 33.

По данным РНКБ, через дистанционные каналы обслуживания (интернет-банк, мобильное приложение, банкоматы и терминалы самообслуживания) осуществляется около 95% всех платежей. Еще 5% операций клиенты банка совершают в офисах. В основном они оплачивают услуги ЖКХ, налоги, штрафы и пошлины, а также оформляют депозиты и кредитные продукты.

В офисах нового формата есть сотрудники, обучающие посетителей пользоваться финансовыми услугами самостоятельно с помощью мобильного приложения. Если у клиента нет своего смартфона, работника банка проводят клиенту нужные операции, но без использования компьютеров, через смартфоны банка.

В банке отмечают, что финансовая операция, которая была совершена в мобильном приложении, не отличается от стандартной операции в отделении, поскольку все электронные документы по оформленным услугам хранятся в приложении клиента и доступны в любое время.

- Будущее банков за дистанционными каналами обслуживания, и мы готовы показать нашим клиентам, насколько удобно и просто с ними работать, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Гораздо быстрее и проще пользоваться финансовыми услугами и продуктами в любом удобном для клиента месте без необходимости совершать визиты в офис.

Ранее в РНКБ внедрили безбумажную технологию, что ускорило многие банковские операции. На сегодняшний день больше 85% операций при обслуживании клиентов проводятся по этой технологии. Это позволяет перевести максимальное количество финансовых услуг в «цифровую среду», при этом сохраняя качественное обслуживание.