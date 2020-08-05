Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 августа: Плюс 24 заболевших за сутки

В Крыму продолжается курортный сезон. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнесменов не завышать цены для туристов. По его словам, работать надо «на репутацию», а не «пытаться за один месяц сорвать все».

Глава Крыма подчеркнул, что жители и гости Крыма смогут пожаловаться на предприятия, которые завышают цены в курортный сезон.

Тем временем, для крымчан, въезжающих на территорию Украины, отменили обязательную самоизоляцию. Как пишут украинские СМИ, соблюдать карантин не нужно жителям Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 4 августа зарегистрировали 24 случая заражения коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В лабораториях за сутки обследовали 3448 человек.

По его словам, три из инфицированных выявили при обращении за медицинской помощью, восемь – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 12 человек обнаружили при скрининге здоровых лиц (два человека прибыли из других регионов России), один – завозной из Украины.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 1347 случаев коронавируса, 74 из них завезены из-за границы.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 4 августа коронавирус подтвердили у двух человек в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города. Диагноз подтверждён у женщины, приехавшей в Севастополь на отдых. Еще один положительный результат тест показал у местного жителя.

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