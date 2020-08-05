Дешево, быстро и чисто: Как работает первый и единственный крематорий в Крыму

Уже два года работает первый и пока единственный крематорий в Крыму. С каждым месяцем становится все больше тех, кто отдает предпочтение именно этому виду ритуальных услуг. Михаил Ремез, директор крематория в Крыму, рассказал «Комсомолке» о том, сколько стоит такой вид погребения и почему он считается менее траурным.

ТРУПАМИ ЗДЕСЬ НЕ ПАХНЕТ

Высокие заборы, большие ворота и люди, не понимающие, зачем ты сюда пришел. Попадая на территорию крематория, начинаешь с опаской смотреть на все, что находится вокруг. На деле - это не такое страшное место, каким его многие представляют. Запаха трупов здесь нет, самих мертвецов тоже не увидишь.

Умерших сжигают в специальных деревянных гробах. До утилизации тела сотрудники крематория специальным прибором проверяют наличие недопустимых вещей у покойного (телефоны, пластиковые вещи и т.д.). Это делается, чтобы токсичные вещества не попадали в атмосферу. Конечно, протезы, находящиеся в теле до процедуры никто вытаскивать не будет. Они не сгорят, после кремации их просто уберут из печи.

ОПЕРАТОРЫ ПОГРЕБЕНИЯ

Кто-то учит детей в школах, кто-то спускается в шахты, а кто-то сжигает людей. Их называют операторами. Обычно они работают по двое: один включает печь, помешивает прах каждые 10 минут, а второй находится рядом и помогает.

Каждый день сотрудники крымского крематория принимают около 6 гробов. Некоторые умершие сразу отправляются в печь, а другие в это время ждут своей очереди в холодильнике.

На свою работу никто не жалуется. Вместо угрюмых и мрачных лиц, видишь спокойных уравновешенных людей. Некоторые из них, правда, не так давно прибыли из мест заключения. Работники крематория смотрят с недоверием на незваных гостей, ведь живые незнакомцы у них бывают редко.

«НАЖАЛ НА КНОПКУ - И ГОТОВО»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/794535" frameborder="0"></iframe> Как работают в крематории.Оператор крымского крематория мешает прах в печкеАлександра Тимощенко

Несколько раз в сутки умерших привозит спецмашина. Покойника в гробу ставят на транспортерную ленту, жмут на кнопку и усопший отправляется в печь, где уже пылает огонь. В самом крематории корреспонденту КП-Крым даже доверили это ответственное задание.

Так выглядит кнопка, которая отправляет гробы в печьФото: Александра Тимощенко

Процедура сжигания длится около часа. В это время операторы должны постоянно находиться рядом с печью и следить за процесом. После того, как тело сожгли, пепел помещают в специальные урны. Родственник, конечно, во время сжигания не присутствует, ему отдается только прах в урне.

Ежедневно через крематорий проходит больше трех человек. Причем количество обращений за этой услугой каждый месяц растет. Сегодня кремацию проходят около 20% от всех умерших на полуострове.

В такие урны помещают прах умершего, а затем отдают родственникамФото: Александра Тимощенко

В КРЫМУ ДЕШЕВЛЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/794538" frameborder="0"></iframe> Транспортерная лента.Нажав на кнопку, операторы отправляют гроб в печьАлександра Тимощенко

За услугами крымского крематория обращаются не только местные, но и жители Новороссийска, Сочи и Краснодара.

- Тут дешевле, - признается директор Михаил Ремез.

Самое большое преимущество кремации в том, что в процессе сжигания тела в почву или в воду не попадают человеческие останки. Да и драгоценная крымская земля не превращается в одно сплошное кладбище.

- Города растут, строятся, кладбища тоже не отстают. Урна с прахом столько места не займет, как тело, захороненное в гробу. Кроме этого, после кремации можно создать семейно-родовое захоронение, сохранив таким образом традицию оставлять место возле погребенного на кладбище родственника, - говорит Ремез.

Большую роль при выборе кремации играют цены. От обычных похорон они сильно отличаются. Сжигание тела осуществляется по фиксированной ставке, а на полноценных похоронах часто пытаются заработать предприимчивые ритуальщики.

- Кремация у нас обходится в 8,5 тысячи рублей, это намного дешевле обычных похорон, - отмечает директор.

ЖАЛОБ ОТ ЖИВЫХ НЕ ПОСТУПАЕТ

- Мы используем китайское оборудование, которое создано с соблюдением всех экологических норм. Поэтому люди, которые живут рядом, никогда не жалуются на соседство с крематорием, - рассказывает Михаил.

Во время сжигания никакого запаха действительно нет. Дым попадает в специальные очистительные сооружения и только после этого выходит наружу.

«ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ТРУПЫ ТОЛПАМИ НЕ ВОЗИЛИ»

- Во время кризиса происходит отложенный спрос, потому что в первую очередь думают все о живых, - рассказывает Ремез. - Но если вы думаете, что во время пандемии к нам стали толпами возить трупы, то нет, такого не происходило.

Давно применяемая в Европе практика, возможно, скоро доберется и до полуострова. Услуга, когда после сжигания тела прах помещают в специальный грунт и высаживают там дерево, еще не успела прижиться среди местных жителей. Но в Крыму уже задумываются об организации подобного.

- Представьте только, если грустный, мрачный ритуал превратить в «рождение новой жизни» и ухаживать за этим деревом в дальнейшем, - делится планами директор крематория.

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