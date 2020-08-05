День города Ялта 2020: Полная программа праздника

Основные мероприятия пройдут 8 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ялте вовсю идет подготовка ко Дню города. Основной праздник пройдет 8 августа, но некоторые мероприятия можно будет посетить и 7 числа. Как сообщила заместитель главы местной администрации Ирина Романец, масштабы праздника в этом году будут немного ограничены из-за действующего запрета на проведение массовых мероприятий.

- Тем не менее, 7 августа в 10.00 у здания администрации состоится традиционное открытие обновленной Доски почета, а «местом притяжения» в основной день праздника 8 августа станет городская набережная, - уточнила Романец.

На площади Ленина с 10 до 12 часов дня можно будет посетить выставку ретро-автомобилей, а в 16.00 в 16 часов в акватории Ялтинского морского порта начнется яхтенная регата. С 17.00 откроется выставка живописи с элементами вечернего пленэра около памятника Н.П. Краснову.

С 8 августа на главной улице города будут транслировать песни о Ялте, а у памятника Ленину можно будет посмотреть фотовыставку «Города-побратимы». В этот же день с 10.00 до 13.00 на улице Руданского в Центре культуры можно будет посетить экспозицию «Ялта глазами фотографа».

В День города с 9.00 до 12.00 можно будет бесплатно посетить Ялтинский историко-литературный музей и все его отделения, музей «Поляна сказок», Дом-музей А.П. Чехова, Ливадийский дворец-музей и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.

В поселке Голубой залив 8 августа в 11.00 запланировано открытие парка-музея «Чеховский вишневый сад».

Праздник завершится в 22.00 фейерверком в акватории ялтинского порта.

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