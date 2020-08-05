Парки Симферополя приведут в порядок за деньги от правительства Москвы

Обсуждение благоустройства парковых зон Симферополя прошло во время рабочего совещания. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Самую большую парковую зону Симферополя ждет реконструкция. Лучшие идеи модернизации парка имени Гагарина отберут на конкурсе. До 15 сентября власти республики будут выяснять у местных жителей, каким они видят главный парк столицы.

Уже к 1 октября будет объявлен конкурс на лучшую концепцию зеленой зоны. Победителя среди проектов реконструкции определят уже до 10 декабря. Реконструкцию парка закончат в 2022 году.

- На данный момент принято решение о проведении конкурса на разработку концепции по реконструкции Гагаринского парка. К конкурсу будут привлечены специалисты со всей территории Российской Федерации. По итогам конкурса до 10 декабря должна быть определена лучшая концепция, после чего будет заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, администрации Симферополя поручат провести мониторинг всех парковых зон столицы и рассмотреть возможность их благоустройства. Приводить в порядок парки города будут за счет тех денег, что Симферополь получил от правительства Москвы.

В первую очередь речь идет о благоустройстве сквера у Дворца культуры профсоюзов, а также еще о 6 общественных территорий: площади около Дворца культуры профсоюзов, зеленой зоне на бульваре имени Ленина, скверах Потемкина и Героев соцтруда, участке по Киевской улице между гостиницей «Москва» и Центральным автовокзалом, а также о территории по улицам Киевской и Севастопольской вдоль дороги.

Кроме того, планируется реконструкция 36 дворов жилых районов, установка 25 остановочных павильонов и создание 80 контейнерных площадок.

Напомним, в 2020 году власти Симферополя получили около 900 миллионов рублей по соглашению между правительством Москвы и Совмином Крыма. И до начала всех работ все проекты намериваются представить жителям и гостям крымской столицы.

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