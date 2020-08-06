Три причины для туристов приехать в Бахчисарай

Бахчисарай - небольшой город на юго-западе Крыма Фото: Александр КОЦ

Бахчисарай - небольшой город на юго-западе Крыма. Однако в нем много исторических и природных достопримечательностей, которые точно стоит запланировать к просмотру. «Комсомолка», что стоит посмотреть в Бахчисарае, и почему нужно забить эту точку на карте в навигатор.

1. Прикоснуться к истории

В Бахчисарае есть единственный в мире памятник дворцовой архитектуры времен Крымского ханства - Ханский дворец. Этот дворцовый комплекс начали строить в XVI веке при Сахибе I Герае. Затем облик здания менялся, поскольку каждый правитель вносил свои изменения. Дворец посещали Екатерина II (царица провела в нем целых три дня), Александр I, Александр II, Николай II. В 1908 году здесь открылся музей, который работает до сих пор. Чтобы узнать больше об истории здания, можно купить экскурсию. На территории Ханского дворца есть знаменитый Бахчисарайский фонтан, который стал известен всему миру благодаря одноименной поэме А.С Пушкина.

2. Увидеть уникальные пещерные города

В окрестностях Бахчисарая много пещерных городов. Посмотреть их будет интересно не только взрослым, но и детям. Более легкие маршруты - Эски-Кермен, основанный в VI веке в качестве приграничного оборонительного укрепления и Чуфут-Кале - город-крепость V-VI вв., который стоялна самой границе византийских владений. Еще один бывший город в окрестностях Бахчисарая, относящийся к тому же периоду, - Тепе-Кермен. Здесь больше 230 пещер. Пещерный монастырь Качи-Кальон в древности стоял на пересечении торговых путей, соединявших степную часть Крыма с морским побережьем. Жители городка занимались виноделием, так что здесь можно найти черепки древней посуды. Выше других, на высоте 583 метра над уровнем моря, расположена крепость Мангуп-Кале. Последними жителями этого места были караимы, они покинули поселение в XVIII веке.

3. Попробовать блюда местной кухни

Около Бахчисарая на площади больше 800 гектаров расположились виноградники. Там выращивают европейские сорта Мерло, Каберне, Ркацителли, Совиньон и Шардоне. Для жителей северных регионов России будет интересно посмотреть на стройные ряды виноградной лозы. Кстати, бахчисарайские виноградники находятся на одной 45-й параллели с французскими производителями. А значит, в заведениях Бахчисарая грех не попробовать коньяк с одноименным названием. В городе много кафе и ресторанов, в которых можно познакомиться с блюдами крымскотатарской кухни. Стоит попробовать чебуреки и янтыки, кебаб (запеченое мясо) или же взять на пробу крошечные домашние пельмени Къашыкъ-аш. Сарма или долма – одно из самых аппетитных блюд в любом национальном ресторане. Это маленькие голубцы, в которых начинка заворачивается в виноградные листья.