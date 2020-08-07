Нужен только пропуск: Как бесплатно попасть в заповедники Крыма

Опукский заповедник Фото: архив "КП"

Попасть в заповедники Крыма мимо поста охраны почти невозможно. Посещение таких территорий строго регламентировано. Это касается Ялтинского горно-лесного заповедника, Опукского, Лебяжьих островов и государственных природных заказников федерального значения - Каркинитский и Малое филлофорное поле.

Тем не менее, любоваться красотой крымской природы никто не запрещает. Главное - получить разрешение.

Чтобы получить разрешение, нужно найти официальные страницы «Заповедного Крыма» в соцсетях - Инстаграме, Фейсбуке или «Вконтакте». На каждой странице в шапке профиля есть ссылка на форму заявки, по ней нужно перейти и заполнить ее.

Как только заявку одобрят, через некоторое время придет разрешение. Его нужно сохранить на мобильный телефон или распечатать. В дальнейшем этот документ придется предъявить на маршруте по первому требованию сотрудника заповедника.

Отдельно заметим, что сегодня посещение заповедников Крыма остается абсолютно бесплатным.

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