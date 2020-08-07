Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 августа: На полуострове побит антирекорд по количеству заболевших

Заболевших стало больше Фото: Архив "КП"

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1110 человек, из них под динамическим наблюдением на дому - 273 человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

В обсерваторы изолировано 194 человека, в стационарах - 643 человека.

С нарастающим итогом в Крыму зафиксировали 1410 ковид-положительных человек. На текущий момент лечение проходят 138 человек, выписано 1002 человека. Скончались от коронавируса в РК 16 человек.

Всем гражданам, которые прибыли из-за границы, нужно сообщать о себе в Роспотребнадзор и Минздрав РК.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 6 августа зафиксировали 24 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 8 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям заражения, семь – при скрининге здоровых лиц, еще один зараженный прибыл с территории Украины.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Пенсионерка с подтвержденным заражением коронавирусом за 6 августа скончалась в Севастополе. Как сообщила пресс-служба правительства города, за прошедшие сутки подтверждены четыре новых случая COVID-19.

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