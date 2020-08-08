В Крыму умер вице-президент гильдии продюсеров России: Виктор Глухов сорвался со скалы

Виктор Глухов сорвался со скалы во время прогулки по популярному турмаршруту. Фото: официальный сайт Гильдии продюсеров России.

Происшествие случилось в Новом Свете во время фотографирования. Прогуливаясь по популярному у туристов маршруту «Тропа Голицына», Виктор Глухов не удержался и сорвался со скалы.

Трагедия случилась вечером 7 августа в районе мыса Капчик. Тело мужчины спасатели достали с обрыва, куда он упал, сообщил источник КП-Крым. На данный момент Следком по РК выясняет все обстоятельства случившегося.

Предполагается, что в республике вице-президент гильдии продюсеров России оказался из-за форума, проходящего под Судаком.

СПРАВКА «КП»

Виктор Глухов родился 5 июля 1953 года. Являлся почетным кинематографистом России и заслуженным работником культуры.

На его счету такие картины, как «Любовь с привилегиями», «Воспитание жестокости у женщин и собак», «Любить по-русски», «Женская собственность», «Неваляшка» и другие.

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