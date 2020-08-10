Граница Крыма с Украиной перекрыта до конца лета: Кто имеет право на выезд

Граница закрыта до 30 августа Фото: Архив "КП"

В последний месяц лета Украина преподнесла очередной сюрприз - администрация президента Владимира Зеленского приняла решение ограничить пересечение границы с Крымом с 9 августа. КПП будут закрыты до 8.00 30 августа, сообщил член Кабинета министров Олег Немчинов.

Это решение на Украине объяснили желанием предотвратить распространение коронавируса. Отметим, что в соседнем государстве вторую неделю растет количество зараженных, негативная динамика наблюдается и в Крыму - на 10 августа в республике зарегистрировали 48 инфицированных.

Украинские политики сообщали, что после закрытия КПП на границе образовались очереди, особенно в пункте «Каланчак». «Чонгар» и «Чаплынка» также работают в ограниченном режиме. Оппозиционные силы Украины заявили, что решение администрации президента «отрезать Крым от Украины санитарным кордоном» нарушает права граждан. Но это не повлияло на решение президента.

Украинцы, все же, имеют право пересекать границу, которая сейчас работает в ограниченном режиме. В частности, это те граждане, которые живут за пределами Украины и имеют соответствующую прописку. Также пропустят представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий. Отдельно согласовывается выезд иностранцев и людей без гражданства.

МОГУТ ЛИ ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ КРЫМЧАНЕ?

- Понимая все риски в связи с решением правительства ограничить пересечение админграницы с Крымом, представительство отмечает, что приложит усилия, чтобы сбалансировать такое решение (о запрете пересекать границу – ред.) с учетом прав и интересов граждан Украины, которые живут на оккупированной территории, сохранить возможность коммуникации и связей, - говорится в сообщении так называемого «представительства президента Украины в Автономной республике Крым».

Итак, выехать из Крыма могут молодые люди, которые хотят поступить в украинские вузы, а также крымчане, у которых в соседнем государстве скончался родственник. Также пограничники пропустят тех, кто нуждается в медпомощи или планирует купить лекарства на Украине. Так называемый «принцип единства семьи» тоже будет учитываться. А еще в Киеве считают, что поводом для посещения Украины является «политическое преследование».

КСТАТИ

Журналисты телеканала «Крым24» проверили, действительно ли на границе с Украиной есть очереди. Так, пункт пропуска «Армянск» работает в штатном режиме, столпотворения людей и автомобильных пробок нет. Ситуация остается стабильной, ажиотажа не наблюдается.

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