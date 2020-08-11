Аксенов разрешил провести в Крыму три крупных фестиваля

Со 2 по 6 сентября состоится фестиваль творческих сообществ «Таврида АРТ». Фото: группа арт-кластера «Таврида» / ВКонтакте.

Фестивалям Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и «Таврида-АРТ» все-таки быть: глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории РК», разрешив проведение этих трех масштабных мероприятий.

Так, с 21 по 23 августа 2020 года пройдет XVIII международного фестиваля Koktebel Jazz Party. 25 августа всех любителей музыки в жанре рэп и причастных к рэп-культуре приглашают на фестиваль Rap Koktebel. Со 2 по 6 сентября состоится фестиваль творческих сообществ «Таврида АРТ».

На официальных сайтах каждого фестиваля организаторы оставили подробную информацию для желающих принять участие. Rap Koktebel пройдет на пляже в Коктебеле по улице Морской, а фестиваль «Таврида-АРТ» развернется в Бухте Капсель Судака. Koktebel Jazz Party – ежегодный фестиваль джазовой музыке – также пройдет на одном из пляжей Коктебеля.

Даже несмотря на пандемию, организаторы планировали фестивали и готовились к приезду участников. Так, 30 июля запустили продажу билетов на Koktebel Jazz Party. Кстати, и Rap и Jazz пройдут под девизом «За чистый Коктебель!».

Участников фестиваля «Таврида АРТ» ждет яркая и насыщенная программа, включающая в себя различные мастер-классы и занятия по самым разным направлениям. К слову, направлений насчитывается восемь.

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