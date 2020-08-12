Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 августа: За сутки 38 новых заболевших

Заболевших стало больше Фото: "КП" Архив

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1074 человека, из них под динамическим наблюдением на дому - 25 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационарах находятся 760 человек, изолировано в обсерваторы - 289 человек, уточнили в ведомстве.

Лечение в медицинских учреждениях РК проходят 477, с выздоровлением выписано 1076 человек (16 – за последние сутки). Один человек погиб, общее количество умерших достигло 18 человек.

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За 11 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 38 случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 - при скрининге здорового населения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

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По состоянию на утро 11 августа зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у одного человека, приехавшего на заработки, одного отдыхающего и трех местных жителей – в двух случаях это люди, контактировавшие с ранее заболевшими, еще по одному случаю источник заражения устанавливается, идут эпидрасследования. Еще шесть человек выписано после выздоровления.

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