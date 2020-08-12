Как обезопасить покупки в интернете

Защитить себя от киберпреступников с каждым годом становится все сложнее Фото: Архив "КП"

Покупки в интернет-магазинах - это быстро и удобно. К этому способу шопинга мы особенно пристрастились, когда по всему миру ввели ограничения из-за пандемии коронавируса. Однако нередко бывает так, что когда мы находим нужный товар, то забываем о мерах безопасности, которые нужно соблюдать при покупке, и из-за этого можем стать жертвами мошенников. «Комсомолка» расскажет, как осуществлять интернет-покупки с комфортом и не попасться на уловки злоумышленников.

НЕ ВНОСИТЕ ПРЕДОПЛАТУ НА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ САЙТАХ

Мошенники научились делать яркие и качественные сайты с товарами и услугами, которые привлекают потенциальных жертв. Прежде всего, подозрение на таких сайтах должны вызвать неоправданно низкие цены. Поэтому нужно обязательно проверить, сколько это стоит на других, более авторитетных ресурсах. Еще один нехороший признак - просьба внести предоплату на некий виртуальный кошелек или карту. После того, как вы внесете предоплату, магазин может в течение несколько дней придумывать отговорки или же обещать скорую доставку товара, а потом псевдо-продавец бесследно исчезнет. Помните, что известные интернет-магазины с хорошей репутацией не будут запрашивать перечисление денег на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона, а также требовать 100%-ную предоплату за товар.

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ПО НЕПРОВЕРЕННЫМ ССЫЛКАМ

Еще один распространенный метод мошенничества – так называемый фишинг. Это способ выманивания паролей, пин-кодов и секретных CVV-кодов (три цифры на обратной стороне банковских карты). Одна из схем – спам-рассылки, которые приходят на почту. Интересно, что письма могут приходить якобы от легальных интернет-магазинов с заманчивой скидкой или акциями. Однако для того, чтобы перейти на такой сайт, нужно ввести личные данные, которые потом помогут злоумышленникам украсть деньги со счета.

СДЕЛАЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПОК

Защитить себя от киберпреступников с каждым годом становится все сложнее, потому что они изобретают все более изощренные методы ограбления. Чтобы избежать неприятных ситуаций, эксперты рекомендуют завести отдельный счет. Если вы задумали совершить покупку, переведите на этот счет ровно ту сумму, которая необходима, и будьте спокойны за основные средства, которые хранятся на другой карте. Если вы попадете на мошеннический сайт, спишется только определенное количество денег, а карту потом можно заблокировать и попробовать вернуть сумму через банк.

НЕ НАЗЫВАЙТЕ СЕКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА

Бывает так, что зайдя на подозрительный сайт, вы не сделали покупку, но ввели свои данные - личный номер телефона или e-mail-адрес, например. А через некоторое время вам звонят мошенники и начинают выманивать секретный CVV-код или пин-код. При этом они запугивают жертву, что если не назвать эти данные, то счет будет заблокирован или же с него спишется значительная сумма денег. В таком случае нужно положить трубку, советуют эксперты. Не поддавайтесь на манипуляции и помните, что настоящий сотрудник банка никогда не будет запрашивать в телефонной беседе эти данные.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, СОВЕРШАЯ ПОКУПКИ

Борцы с киберпреступниками рекомендуют заходить в свой интернет-банк или мобильное приложение финучреждения только с личного компьютера, планшета или смартфона, потому что в противном случае есть риск, что ваши данные перехватят мошенники. Ведь вы не можете быть уверены, что чужое устройство не заражено вирусами. Или же можно просто забыть выйти из интернет-банка, чем воспользуются предприимчивые знакомые. На свои устройства лучше ставить пароль. Если будет утерян смартфон или планшет, к которому подключено смс-информирование от банка, нужно как можно быстрее зайти в ближайшее отделение банка и отключить все услуги от утерянного номера сим-карты.