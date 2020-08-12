Туристы Крыма в июле потратили на проживание в отелях в десять раз больше, чем в июне

В июне на проживание в отелях туристы потратили 121,7 миллиона рублей Фото: "КП" Архив

В июле текущего года платежи по картам сторонних банков за проживание в крымских отелях выросли в десять раз по сравнению с июнем. Такие данные приводит крымский банк РНКБ.

Согласно исследованию, туристы потратили рекордную сумму на эти цели в июле - 1,3 миллиарда рублей (в июне 121,7 миллиона рублей).

- В июне-июле текущего года наблюдался рост безналичных расчетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза, общий объем безналичных платежей составил 23,5 миллиарда рублей. Около 77% транзакций проходит бесконтактным способом, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Банка Николай Билан.

По его словам, такие платежи становятся все популярнее как среди клиентов РНКБ, так и владельцев сторонних банковских карт. В основном держатели карт оплачивают первоочередные расходы, связанные с организацией отдыха и досуга. Это объясняется удобством безналичной формы оплаты товаров и услуг, существенной экономией времени и возможностью совершать платежи, не передавая свою карту из рук в руки.

С помощью карт туристы оплачивали, в том числе, покупку авиабилетов и туристического инвентаря, услуги фирм и экскурсий. Эти расходы возросли в шесть раз: с 14 миллионов рублей в июне до 88 миллионов рублей в июле.

На третьем месте по объему трат туристов - оплата счетов в заведениях общепита. Во втором месяце лета на питание в крымских кафе, барах и ресторанах гости полуострова потратили 1,9 миллиардов рублей (в июне эта сумма составила 521 миллион рублей). В банке зафиксировали рост в 3,5 раза.

По сравнению с июнем также выросли траты отдыхающих по картам на бензин (в 1,6 раза) и на аптечные товары (в 1,5 раза). На транспортные услуги и продукты расходы увеличились в равной степени.

В последние две недели месяца в банке зафиксировали особое увеличение расходов туристов. В целом, траты на сферу туризма выросли в июле почти в два раза (с 32,2 миллиона до 55,5 миллиона рублей).

НА ЧТО ТУРИСТЫ ПОТРАТИЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕНЕГ В ИЮЛЕ

Покупки в продуктовых магазинах - 2,5 миллиарда рублей;

Проживание в отелях гостиницах и других объектах размещения - около 1,3 миллиарда рублей;

Бензин - больше 400 миллионов рублей;

Заведения общепита - 370 миллионов рублей.