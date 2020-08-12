Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 августа: 42 новых заболевших за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 984 человека, из них под динамическим наблюдением на дому – 12 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационарах - 725 человек, в обсерваторах - 247. Всего выявлено 1637 положительных на Covid-19 пациентов с начала развития пандемии. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 461 человек, выписано с выздоровлением - 1133.

Ранее в СМИ появилась информация, что врач-педиатр приемного отделения Республиканской детской клинической больницы заразилась коронавирусом и продолжала принимать посетителей. В пресс-службе министерства здравоохранения Крыма сообщили, что весь персонал отделения обследован и обеспечен средствами индивидуальной защиты. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 12 августа в Крыму зарегистрировали 42 случая коронавирусной инфекции. Восемь обнаружили при обращении за медпомощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 25 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 - при скрининге здорового населения, - уточнил Аксенов.

Фото: министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 12 августа восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки. Все заболевшие – местные жители, двое из них – пенсионеры. В шести случаях – это контактная группа с ранее заболевшими.

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