По 300 рублей с человека: на плато Ай-Петри незаконно брали деньги за парковку

Составлено 11 административных протоколов на нарушителей. Фото: пресс-служба администрации г. Ялты

На плато Ай-Петри незаконно брали деньги за парковку автомобилей. Нарушения обнаружили представители администрации Ялты во время совместного рейда с полицией.

- Вместо сотрудников МУП «ТИЦ ЮБК» стоит неизвестно кто. Договор аренды этой территории с ООО «Шарм» давно расторгнут, материалы по данной незаконной деятельности переданы в УМВД России по Ялте, также служебные записки направлены в адрес главы администрации Ивана Имгрунта и его заместителя Ирины Романец, - сообщил и.о. начальника департамента муниципального контроля администрации Ялты Сергей Кузнецов.

По его словам, парковку будет обслуживать МУП «ЮБК».

Также на плато Ай-Петри обнаружили незаконных торговцев. На нарушителей составили 11 административных протоколов. Восемь из них выписали сотрудники администрации, еще три - полиция.

По словам Кузнецова, изъятие товара и торгового оборудования в этот раз не проводилось, но со всеми нарушителями побеседовали.

Один из незаконных торговых объектов, расположенный на верхней станции канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» собственник демонтировал добровольно. Легальные торговые точки поручили привести к утвержденному виду, а в пятницу администрация анонсировала повторный рейд.

Плато Ай-Петри начали зачищать от шалманов несколько лет назад. Стационарные торговые объекты снесли, однако нелегалы продолжают работать между проведением рейдов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму с Ай-Петри вывезли нелегальные прилавки и квадроциклы

На нарушителей составили протоколы (подробнее)

В Крыму всерьез займутся «нелегалами»

Аксенов велел провести тотальную проверку торговых точек (подробнее)